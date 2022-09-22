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Karabük gündem haberleri... AK Parti Karabük teşkilatı, Eflani ve Eskipazar'da vatandaşlarla buluştu

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Karabük gündem haberleri... AK Parti Karabük teşkilatı, Eflani ve Eskipazar'da vatandaşlarla buluştu

Karabük yerel gündem haberine göre AK Parti Karabük teşkilatının "Yüz Yüze 100 Gün" programı, Eflani ve Eskipazar ilçelerinde devam etti.

AK Parti Karabük teşkilatının "Yüz Yüze 100 Gün" programı, Eflani ve Eskipazar ilçelerinde devam etti.

AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş ile İl Başkanı İsmail Altınöz, partililerle Eflani'nin Bostancılar, Saçak, Seferler, Günlüce, Pınarözü, Çukurgelik, Çengeller, Kavak, Bedil, Müftüler, Hacıağaç ve Afşar ile Eskipazar'ın Deresoblan, Kapaklı, Kapucular, Haslı ve Ova köylerine gitti.

Köy muhtarları ve köylülerle sohbet eden heyet, projelerini anlattı.

Altınöz, gazetecilere, 26 Temmuz'da başlatılan "Yüz Yüze 100 Gün" programı kapsamında bugüne kadar 250 köye gittiklerini söyledi.

Karabük'te 277 köy bulunduğunu aktaran Altınöz, "Köy ziyaretlerinin ardından mahallelerimizde hemşerilerimizle bir araya gelmeye devam edeceğiz." dedi.

Kaynak: AA / Orhan Kuzu - Güncel

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