Karabağlar Belediyesi ve Türk Kızılayı'nın örnek işbirliğiyle yaşama geçti

Açılışa Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, Türk Kızılay Konak Şube Başkanı Ömür Şanlı, Türk Kızılayı Karabağlar Şube Başkanı Fahrettin Yörek, meclis üyeleri, muhtarlar, Türk Kızılayı yöneticileri ve bürokratlar katıldı.

Yunus Emre Pazaryeri altında 4190 Sokak üzerinde bulunan markette, gıda, hijyen ve giyim (hiç kullanılmamış, sıfır) ürünleri yer alacak. İhtiyaç sahibi vatandaşlar kendilerine verilen kartlarda bulunan puanlarla buradan alışveriş yapabilecekler.

Başkan Selvitopu, Karabağlar'ın dar gelirli insanların yoğun olarak yaşadığı bir ilçe olduğunu hatırlatarak, "Dolayısıyla yardıma muhtaç çok sayıda insanımız var. Bu projeyi ortak mutabakat sağlayarak meclisimize getirdik. Tüm siyasi partilerin oybirliğiye karar oluştu. Karabağlar Belediyesi ve Türk Kızılayı'nın karşılıklı işbirliği içerisinde Karabağlar'da yaşayan vatandaşlarımızın hizmetine sunuldu. Emeği geçen tüm arkadaşlarımıza, meclisimize çok teşekkür ediyorum. Açılışın Ramazan ayına denk gelmesinin de ayrı bir anlamı var. Bu ayda yoksulları sevindirmek, muhtaç olanlara yardım etmek en temel amaçlardın biri. Bu market bunu sağlamış olacak. Tüm yıl boyunca burası açık kalacak ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız ihtiyaçlarını karşılayabilecekler" dedi.

Türk Kızılayı Konak Şube Başkanı Ömür Şanlı da projeyi meclisten oybirliğiyle geçiren Karabağlar Belediyesi meclis üyeleri ve Başkan Selvitopu'na teşekkür etti. Vatandaşların para kullanmadan Karabağlar ilçesinde gönül rahatlığıyla bu marketten alışveriş yapabileceklerini belirten Şanlı, "Kötülükleri engelleyemeyiz ancak iyilikleri bu tür projelerle çoğaltabilirsek faydalı oluruz. Karabağlar halkına şimdiden hayırlı olsun" diye konuştu.

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