Kara Yollarında Yavaş Gidilmesi ve Trafik İşaretlerine Uyulması Gerekiyor
Kara yollarında yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerde yavaş gidilmesi ve trafik işaretlerine uyulması gerektiği bildirildi. Birçok yol kesiminde trafiğe kapatılan şeritler ve alternatif güzergahlar belirlendi.
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TAG Otoyolu'nun Serbest Bölge Kavşağı-Mersin Kavşağı kesimi 0-1. kilometrelerinde yapım çalışması nedeniyle sağ şerit trafiğe kapatılarak ulaşım sol şeritten sağlanıyor.
Kartepe-Sakarya yolunun 0-1. kilometrelerinde Kozluk Köprülü Kavşağı B kolunda yapım çalışması sebebiyle Düzce-Sakarya istikametinde iki şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım Kozluk Caddesi ve Ada Sanayi Caddesi üzerinden gerçekleştiriliyor.
Akçakoca-Düzce yolunun 14-18. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla Düzce-Akçakoca istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü devam ediyor.
İzmir-Torbalı-Belevi yolunun 22-24, Nevşehir-Ürgüp-Kayseri yolunun 20-25, Diyarbakır-Mardin yolunun 13-16. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.
Emirdağ-Bolvadin-Çay yolunun 23-24. kilometrelerinde yapım çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
İnebolu-Kastamonu yolunun 53-55. kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma servis yolundan izin veriliyor.
Adıyaman-Kahta yolunun 11-14. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor.
Piraziz-Giresun-Tirebolu yolunun 0-74. kilometrelerinde yol boyu gelişim, peyzaj, temizlik ve bakım çalışması sebebiyle 08.00-18.00 saatlerinde her iki yönde ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.