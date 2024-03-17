Kara Yollarında Yavaş Gidilmesi ve Trafik İşaretlerine Uyulması Gerekiyor
Kara yollarında yapılan yapım, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle sürücülerin yavaş gitmeleri ve trafik işaretlerine uymaları gerekmektedir. Birçok kesimde şerit daraltması ve kontrollü ulaşım sağlanmaktadır.
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Babaeski-Lüleburgaz kavşakları kesimi 0-25. kilometrelerinde üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları yürütülüyor. Çalışmalar nedeniyle İstanbul istikametinde bazı kesimlerde şerit daraltması yapıldığından ulaşım diğer şeritlerden sürdürülüyor.
Ankara-Niğde Otoyolu'nun Emirler Kavşağı bağlantı yolu 1-2. kilometrelerindeki bakım-onarım çalışmaları sebebiyle Ankara ve Niğde istikametlerinde sağ şerit trafiğe kapatılarak ulaşım diğer şeritlerden kontrollü gerçekleştiriliyor.
Selçuk-Ortaklar-Aydın yolunun 18-22. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.
Osmaniye-Gaziantep yolunun 15-48. kilometrelerindeki yapım ve Tokat-Niksar yolunun 36-38. kilometrelerindeki şev çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Çanakkale-Ezine-Ayvacık yolunun 34-35. kilometrelerindeki kavşak düzenleme çalışması sebebiyle Çanakkale-Lapseki istikametinde şerit daraltması yapılıyor. Bu kesimde ulaşıma kontrollü izin veriliyor.
Seydikemer-Söğüt yolunun 0-1. kilometrelerinde Seydikemer Devlet Hastanesi Kavşağı alt geçit yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım tek yönden çift yönlü sürdürülüyor.
İnebolu-Abana-Çatalzeytin yolunun 27-28. kilometrelerinde heyelan ıslah çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan kontrollü gerçekleştiriliyor.
Diyarbakır-Mardin yolunun 14-16. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.
Artvin-Erzurum yolunun 1. kilometresindeki heyelan nedeniyle ulaşıma tek şeritten kontrollü izin veriliyor.