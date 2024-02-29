Kara Yollarında Ulaşım Kontrollü Sağlanıyor
Kara yollarında yapım, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü bir şekilde sağlanıyor. Birçok otoyol ve yol kesiminde çalışmalar devam ederken, sürücülerin dikkatli olmaları gerekiyor.
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Gebze Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Balıkesir Batı-Savaştepe kavşakları 5-14. kilometrelerinde bakım ve onarım çalışması gerçekleştiriliyor. Bu nedenle otoyolun İzmir istikametinde bant aktarımı yapılarak, ulaşım diğer yönden çift yönlü ve kontrollü sürdürülüyor.
Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu Projesi Malkara-Çanakkale (1915 Çanakkale Köprüsü dahil) Kesimi Otoyolu'nun, Gelibolu Güney-Lapseki kavşakları 1-3. kilometrelerinde, 1915 Çanakkale Köprüsü ve yaklaşım viyadüklerindeki bakım ve onarım çalışması sebebiyle her iki yönde, çalışma programına göre belirlenen şeritler trafiğe kapatılıyor.
Çanakkale-İzmir yolunun 13-14. kilometrelerinde (Kabakum-İslamlar mevkisi) aşırı yağış nedeniyle oluşan hasarlar dolayısıyla ulaşım tek şeride düşürüldü.
Seydikemer-Söğüt yolunun 0-1. kilometrelerinde Seydikemer Devlet Hastanesi Kavşağı Alt Geçidi yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.
Ermenek-Mut yolunun 10-30. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
İnebolu-Abana-Çatalzeytin yolunun 27-28. kilometrelerindeki heyelan ıslah çalışmaları dolayısıyla sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor.
Çanakkale-Çan yolunun 18-20. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
Narince-Nissibi Köprüsü yolunun 63-65. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor.
Gümüşhane-Bayburt yolunun 36. kilometresinde (Bayburt Hastane Kavşağı mevkisi) ışıklı uyarı sistemi bakım ve onarım çalışması dolayısıyla saat 18.00'e kadar ulaşım tek şeritten kontrollü sürdürülecek.
Samsun-Ünye çevre yolunun 6-8. kilometrelerinde Yunus Emre Tüneli'ndeki bakım çalışmaları nedeniyle Ordu istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşıma Ünye sahil yolundan izin veriliyor.