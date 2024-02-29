Kara Yollarında Ulaşım Kontrollü Sağlanıyor

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Gebze Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Balıkesir Batı-Savaştepe kavşakları 5-14. kilometrelerinde bakım ve onarım çalışması gerçekleştiriliyor. Bu nedenle otoyolun İzmir istikametinde bant aktarımı yapılarak, ulaşım diğer yönden çift yönlü ve kontrollü sürdürülüyor.

Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu Projesi Malkara-Çanakkale (1915 Çanakkale Köprüsü dahil) Kesimi Otoyolu'nun, Gelibolu Güney-Lapseki kavşakları 1-3. kilometrelerinde, 1915 Çanakkale Köprüsü ve yaklaşım viyadüklerindeki bakım ve onarım çalışması sebebiyle her iki yönde, çalışma programına göre belirlenen şeritler trafiğe kapatılıyor.

Çanakkale-İzmir yolunun 13-14. kilometrelerinde (Kabakum-İslamlar mevkisi) aşırı yağış nedeniyle oluşan hasarlar dolayısıyla ulaşım tek şeride düşürüldü.

Seydikemer-Söğüt yolunun 0-1. kilometrelerinde Seydikemer Devlet Hastanesi Kavşağı Alt Geçidi yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Ermenek-Mut yolunun 10-30. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

İnebolu-Abana-Çatalzeytin yolunun 27-28. kilometrelerindeki heyelan ıslah çalışmaları dolayısıyla sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor.

Çanakkale-Çan yolunun 18-20. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Narince-Nissibi Köprüsü yolunun 63-65. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor.

Gümüşhane-Bayburt yolunun 36. kilometresinde (Bayburt Hastane Kavşağı mevkisi) ışıklı uyarı sistemi bakım ve onarım çalışması dolayısıyla saat 18.00'e kadar ulaşım tek şeritten kontrollü sürdürülecek.

Samsun-Ünye çevre yolunun 6-8. kilometrelerinde Yunus Emre Tüneli'ndeki bakım çalışmaları nedeniyle Ordu istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşıma Ünye sahil yolundan izin veriliyor.