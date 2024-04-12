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Yol Çalışmaları Nedeniyle Trafikte Dikkatli Olunmalı

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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla 15 Nisan Pazartesi saat 07.00'ye kadar kurumca işletilen otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinden geçişlere ücretsiz izin veriliyor.

TEM Otoyolu'nun Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü sınırı-İzmit Doğu kavşağı arasındaki muhtelif kesimler ile İzmit-Düzce yolunun çeşitli kesimlerinde fiber optik kablo haberleşme altyapı çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

Emirdağ-Bolvadin-Çay yolunun 23-24. kilometrelerinde yapım, Çivril-Denizli yolunun 36-37. kilometrelerinde kavşak alanındaki drenaj hattı çalışmaları sebebiyle sürücülerin dikkatli olmaları gerekiyor.

Taşköprü-Hanönü-Boyabat yolunun 43-45. kilometrelerinde yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara yolunun 45-47. kilometrelerinde Ankara-Kahramankazan-Kızılcahamam istikametindeki servis yolu yapım çalışmaları sebebiyle trafik akışı kontrollü olarak devam ediyor.

Isparta-Antalya yolunun 32. kilometresinde sanat yapısı çalışmaları sebebiyle Antalya-Isparta istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım bölünmüş yolun Antalya gidiş istikametinden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Bandırma-Biga yolunun 42-44. kilometrelerinde kavşak düzenleme çalışmaları nedeniyle bir şerit trafiğe kapatılarak ulaşım diğer şeritlerden sağlanıyor.

Samsun-Ordu yolunun 6-8. kilometrelerinde Yunus Emre Tüneli'nin Samsun istikametindeki bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma diğer tüpten iki yönlü izin veriliyor.

Kaynak: AA / Güncel

Ramazan Bayramı trafik Ulaşım Trafik Güncel Haberler

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