Kara yollarında durum
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Gümüşova-Kavacık kavşaklarındaki viyadüklerin genleşme derzi onarım çalışmaları nedeniyle 22.00-06.00 saatleri arasında şerit daraltması yapılacak.
Selçuk-Ortaklar- Aydın yolunun 0-5. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşıma kontrollü olarak izin veriliyor.
Konya- Antalya yolunun Demirkapı tünelleri, Konya-Antalya istikameti sağ tüpü bakım onarım çalışmaları nedeniyle kapatıldığından ulaşım servis yolundan devam ediyor.
Karakeçili-Kulu yolunun 37-42. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları sebebiyle Karakeçili-Kulu istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Kulu-Karakeçili istikametinden iki yönlü (gidiş-geliş) olarak sağlanıyor.
TAG Otoyolu'nun Gaziantep Batı-Gaziantep Kuzey kavşakları 8-12. kilometrelerinde köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü olarak izin veriliyor.
Nevşehir-Aksaray yolunun 4-10. kilometrelerinde yol yapım çalışması sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak gerçekleştiriliyor.
Mesudiye-Sivas yolunun 50-53. kilometrelerinde meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşım Mesudiye istikametinde tek şeritten sağlanıyor.
Emirdağ-Bolvadin-Çay yolunun 23-24. kilometrelerinde heyelan ıslah çalışmaları sebebiyle ulaşıma kontrollü olarak izin veriliyor.
Boyabat-Saraydüzü-Kargı yolunun 28. kilometresinde dolgu şevinde yaşanan heyelan nedeniyle ulaşım kontrollü olarak devam ediyor.
Elazığ-Bingöl yolunun 35-36. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.