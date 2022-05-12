Kapaklı'da devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı
AA - Uğur Arslan - Güncel
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Kapaklı ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı.
Kapaklı ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı.???????
Yanıkağıl Mahallesi'nden Velimeşe istikametine giden Erol İbiş idaresindeki motosiklet, kontrolden çıkarak devrildi.
Ağır yaralanan sürücü, çevredekiler tarafından çağrılan 112 Acil Servis ekibince Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralının tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
AA / Uğur Arslan - Güncel