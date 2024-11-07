Kanada, TikTok'un ticari faaliyetlerini güvenlik riskleri nedeniyle yasakladı

Kanada'nın "güvenlik risklerini" gerekçe göstererek, TikTok'un ülkede ticari faaliyet göstermesini yasakladığı bildirildi.

Kanada Yenilik, Bilim ve Sanayi Bakanı Francois-Philippe Champagne, Çin menşeli sosyal medya platformu TikTok'a ilişkin açıklamada bulundu.

"Güvenlik risklerini" gerekçe gösteren Bakan Champagne, TikTok'un ticari faaliyetlerinin yasaklanmasının yanı sıra Toronto ve Vancouver'daki ofislerinin kapatılacağını bildirdi.

UYGULAMA KULLANIMA AÇIK OLACAK

Öte yandan Kanada vatandaşlarının uygulamayı kullanmaya ve içerik üretmeye devam edebileceğini belirten Champagne, "Vatandaşların siber güvenliklerine dikkat etmesi ve sosyal medya uygulamalarını kullanmanın potansiyel risklerini değerlendirmesi önemlidir." ifadesini kullandı.

Kanada Güvenlik İstihbaratı (CSIS) Başkanı David Vigneault, mayısta, Çin hükümeti için bilgi kanalı olduğu gerekçesiyle sosyal medya platformu TikTok'un kullanılmaması çağrısında bulunmuştu.

İŞTE TİKTOK'UN YASAKLI OLDUĞU DİĞER ÜLKELER

AVRUPA BİRLİĞİ

Avrupa Parlamentosu, Avrupa Komisyonu ve AB Konseyi, 27 üyeli bloğun üç ana kurumu, personel cihazlarında TikTok'a yasaklar getirdi.

Avrupa Parlamentosu'nun yasağı kapsamında milletvekillerine ve personele TikTok uygulamasını kişisel cihazlarından kaldırmaları da tavsiye edildi.

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ

ABD makamları, veri güvenliği endişeleri nedeniyle devlet kurumlarına TikTok'u federal cihazlardan ve sistemlerden silmelerini emretti. Kongre ve ABD silahlı kuvvetleri gibi 50 ABD eyaletinin yarısından fazlası da uygulamayı resmi cihazlardan yasakladı.

ABD'de Temsilciler Meclisi, Çinli Bytedance şirketine TikTok'u satması için 12 aylık süre verirken, aksi bir durumda platformun ülke genelinde yasaklanacağı yasa tasarısına onay verdi.

AVUSTRALYA

Avustralya federal hükümeti tarafından verilen cihazlarda TikTok'a izin verilmiyor.

Başsavcı Mark Dreyfus, ülkenin istihbarat ve güvenlik kurumlarından tavsiye aldıktan sonra bu kararı verdiğini söyledi.

NORVEÇ

Norveç parlamentosu, ülkenin Adalet Bakanlığı'nın uygulamanın devlet çalışanlarına verilen telefonlara yüklenmemesi gerektiği uyarısının ardından Tiktok'u iş cihazlarında yasakladı. Meclis Başkanı, TikTok'un meclis sistemlerine erişimi olan cihazlarda bulunmaması ve mümkün olan en kısa sürede kaldırılması gerektiğini söyledi. Ülkenin başkenti Oslo ve ikinci büyük şehri Bergen de belediye çalışanlarını TikTok'u iş telefonlarından kaldırmaya çağırdı.

İNGİLTERE

Birleşik Krallık hükümeti TikTok'u 16 Mart 2023 tarihinde tüm devlet elektronik cihazlarından yasakladı. Hükümet Kabine Ofisi tarafından yapılan bir güvenlik incelemesi, Çin hükümetinin müdahalesi ve gözetimi korkusu nedeniyle video paylaşım uygulamasının yasaklanmasına karar verdi.

Yasağın ilan edildiği gün bir konuşma yapan Lancaster Dükalığı Şansölyesi Oliver Dowden şunları söyledi: "Hassas hükümet bilgilerinin güvenliği her şeyden önce gelmelidir, bu nedenle bugün bu uygulamayı hükümet cihazlarında yasaklıyoruz. Veri sızdıran diğer uygulamaların kullanımı da inceleme altında tutulacaktır."

Birleşik Krallık hükümeti bir basın açıklamasında, TikTok'un "kişiler, kullanıcı içeriği ve coğrafi konum verileri dahil olmak üzere cihazdaki bir dizi veriye" nasıl erişebildiğini ve toplayabildiğini açıkladı.

DANİMARKA

Danimarka, Mart 2023'te TikTok'un iş cihazlarında yasaklanmasını emretti. Ülkenin Savunma Bakanlığı güvenlik endişelerini gerekçe gösterdi ve çalışanlara uygulamayı mümkün olan en kısa sürede kaldırmalarını emretti.

AZERBAYCAN

Azerbaycan, devlet güvenliğini gerekçe göstererek TikTok isimli video tabanlı sosyal medya platformunu yasakladı.

AFGANİSTAN

Taliban, TikTok'u Nisan 2022'de Afganistan'da yasakladı ve platformun içeriğinin "İslami yasalarla tutarlı olmadığını" söyledi. TikTok Türkiye'de yasaklanacak mı? İşte TikTok'un yasaklı olduğu ülkeler - 9

YENİ ZELANDA

Yeni Zelanda, TikTok'un 17 Mart 2023 tarihinde tüm parlamento cihazlarında yasaklandığını duyurdu. Ülkenin milletvekilleri parlamento servisinden gelen e-posta yoluyla bilgilendirildi: "Servis, mevcut Yeni Zelanda parlamentosu ortamında risklerin kabul edilemez olduğuna karar vermiştir.

"TikTok uygulamasını engelleme kararı, kendi analizlerimize dayanarak ve hükümet genelinde ve uluslararası alanda meslektaşlarımızla yaptığımız görüşmelerin ardından alınmıştır." denildi.

TAYVAN

TikTok, Aralık 2022'de Tayvan'ın devlet cihazlarından yasaklandı. Bu hamle, FBI'ın TikTok'un ulusal güvenlik riski oluşturduğu yönündeki uyarısının ardından geldi. ABD FBI direktörü Chris Wray, yasaktan birkaç gün önce Michigan Üniversitesi'nde yaptığı konuşmada TikTok kullanımına karşı uyarıda bulunmuştu.

Wray, Çin'in tavsiye algoritmasını kontrol ederek kullanıcıların uygulamada ne gördüklerini kontrol etme yeteneğine sahip olduğunu söyledi. Bu sayede ülkenin "içeriği manipüle edebildiğini ve isterlerse bunu etki operasyonları için kullanabildiğini" söyledi.

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NEPAL

Nepal, Kasım 2023 tarihinde TikTok uygulamasını yasaklayacağını açıklayarak, popüler video uygulamasının "yanlış kullanımı" nedeniyle toplumsal uyum ve iyi niyetin bozulduğunu ve uygulamanın kontrol edilmesi yönünde talebin arttığını söyledi.