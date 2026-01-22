Haberler

Kanada Başbakanı Carney, Davos'ta NATO Genel Sekreteri ve İsveç Başbakanı ile görüştü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kanada Başbakanı Mark Carney, Davos'ta düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'nda NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ve İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ile Arktik güvenliği ve Ukrayna'daki gelişmeleri ele aldı. Görüşmelerde Grönland'ın geleceği ve Arktik bölgesinde işbirliği konuları üzerinde mutabakata varıldı.

Kanada Başbakanı Mark Carney, İsviçre'nin Davos kentinde düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu (WEF) kapsamında NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ve İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ile Arktik güvenliği, Grönland ve Ukrayna'daki gelişmeleri ele aldı.

Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, Carney, Rutte ile görüşmesinde Grönland dahil olmak üzere Danimarka'nın egemenliği ve toprak bütünlüğüne bağlılığını yineledi.

Carney, Grönland'ın geleceğine ilişkin kararların Grönland ve Danimarka tarafından alınması gerektiğini vurguladı.

Tarafların NATO'nun karşı karşıya olduğu sınamalara dikkat çektiği görüşmede, ilk önceliğin Arktik bölgesinin güvenliğinin sağlanması olduğu, bu kapsamda İttifakın kuzeybatı kanadında yeni savunma yatırımlarının hızlandırılması gerektiği ifade edildi.

Carney, Kanada'nın 10 yıl içinde savunma harcamalarını dört katına çıkarma hedefini dile getirdi ve bu yatırımların Arktik bölgedeki egemenliği güçlendirmeyi amaçladığını kaydetti.

Taraflar ayrıca Ukrayna'da barış çabalarını ele aldı, NATO'nun Ukrayna'nın barış ve güvenliğini desteklemeye devam etmesinin önemini vurguladı.

Carney-Kristersson görüşmesi

Kanada Başbakanı Carney, İsveç Başbakanı Kristersson ile yaptığı görüşmede ise egemenlik ve toprak bütünlüğü ilkelerini teyit etti.

Görüşmede, Grönland'ın geleceğine ilişkin kararların yine Grönland ve Danimarka'ya ait olduğu konusunda mutabık kalındı.

İki lider Arktik bölgesinde işbirliğini de görüşürken, bu konuda düzenli temasların sürdürülmesi konusunda anlaştı.

Kaynak: AA / Nuri Aydın - Güncel
En düşük emekli aylığını 20 bin liraya yükselten teklif Meclis'ten geçti

Milyonlarca emekliyi ilgilendiren düzenleme Meclis'te kabul edildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sınırdan gelen görüntü gündem oldu: Mehmetçik'in sabır testi

Mehmetçik'in sabır testi
87 yaşındaki kadın devleti 15 milyon TL zarara uğrattı! Yaptığı şeytanın aklına gelmez

87 yaşındaki kadın, devleti milyonlarca lira zarara uğrattı
Icardi'nin maç sonu görüntüsü gündem oldu

Maç sonuna damga vuran görüntü
Avrupa Parlamentosu, AB ile ABD arasındaki ticaret anlaşmasının onay sürecini askıya aldı

Trump'a ilk darbeyi vurdular! Resmen askıya alındı
Sınırdan gelen görüntü gündem oldu: Mehmetçik'in sabır testi

Mehmetçik'in sabır testi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis'te görünce büyük şaşkınlık yaşadı: Bu piyasalarda var mıydı ya?

Erdoğan o ismi karşısında görünce şaşırdı: Piyasalarda var mıydı ya?
Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, öz yeğenini özel kalem müdürü yaptı

Belediyeyi akraba çiftliğine çeviren biri daha!