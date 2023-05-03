Kamu kurumlarına atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de yayınlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bazı kamu kurum ve kuruluşlarına ilişkin atama ve görevden alma kararları bugünkü Resmi Gazete'de yayınlandı. Atamalar arasında Dışişleri Bakanlığı, BDDK, Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü ve Vakıflar Genel Müdürlüğü gibi kurumlar yer alıyor.

Bazı kamu kurum ve kuruluşlarına ilişkin atama ve görevden alma kararları bugünkü Resmi Gazete'de yayınlandı. Dışişleri Bakanlığı'nda açık bulunan Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne Eski TBMM Genel Sekreteri İrfan Neziroğlu, Uluslararası Hukuk Genel Müdür Yardımcılığı'na Özgür Gökmen atandı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) üyeliklerine ise Ahmet Aksu, Süleyman Çelik ve Mehmet Ertürkmen getirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bazı kamu kurum ve kuruluşlarına ilişkin atama ve görevden alma kararları, bugünkü Resmi Gazete'de yayınlandı.

Atamalar şöyle:

ESKİ TBMM GENEL SEKRETERİ DESTEK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NE ATANDI

Dışişleri Bakanlığı'nda açık bulunan Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne Eski TBMM Genel Sekreteri İrfan Neziroğlu, Uluslararası Hukuk Genel Müdür Yardımcılığı'na ise Özgür Gökmen atandı.

BDDK ÜYELİĞİNE ÜÇ ATAMA

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) üyeliklerine Ahmet Aksu, Süleyman Çelik ve Mehmet Ertürkmen'in ataması yapıldı.

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü'nde açık bulunan Eskişehir Bölge Müdürlüğü'ne Levent Tuğ, Elazığ Bölge Müdürlüğüne Nejdet Uca atandı.

Vakıflar Genel Müdürlüğü'nde açık bulunan; Vakıflar Meclisi Üyeliği'ne, aynı yer Genel Müdür Yardımcısı Rifat Türker, Genel Müdür Yardımcılığı'na, İstanbul Vakıflar 1'inci Bölge Müdürü Hayrullah Çelebi getirildi.

ANTALYA VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRÜ LÜTFİ KARABACAK GÖREVDEN ALINDI

Vakıflar Genel Müdürlüğü; Antalya Vakıflar Bölge Müdürü Lütfi Karabacak görevden alınırken Antalya Vakıflar Bölge Müdürlüğüne Nurullah Pervaneli, Hayrullah Çelebi'nin Genel Müdür Yardımcılığı'na atanması nedeniyle boşalan İstanbul Vakıflar 1'inci Bölge Müdürlüğü'ne ise Yavuz Güner'in ataması yapıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nda açık bulunan Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdür Yardımcılıklarına da İbrahim Halil Sözmen ve Şeraffettin Çakal getirildi.