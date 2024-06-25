Kamu Emekçileri TÜİK Protestosu İçin Basın Açıklaması Yaptı

(ANKARA) - Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu, 9 Haziran 2022 tarihinde TÜİK'in verilerine karşı yapılan protestoyla ilgili yargılanan üyeleri için Ankara Adalet Sarayı önünde basın açıklaması yaptı. Konfederasyon Genel Mali Sekreteri Hasan Kütük, emekçilerin mücadelesinin süreceğini kaydederek, "İktidarın krizi derinleştiren ve enflasyonu artıran politikaları kamu emekçilerini ve emekçileri yoksulluğa sürüklemektedir. Temmuz ayında milyonlarca çalışanın ve emeklinin kaderini hükümetin ve TÜİK'in keyfine bırakmayacağız" dedi.

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu, Ankara Adalet Sarayı önünde düzenledikleri basın açıklamasıyla, TÜİK 'in verilerini ve iktidarın politikalarını eleştirdi. Basın açıklamasını okuyan Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Genel Mali Sekreteri Hasan Kütük, şunları söyledi:

"İktidarın krizi derinleştiren ve enflasyonu artıran politikaları kamu emekçilerini ve emekçileri yoksulluğa sürüklemektedir. Konfederasyonumuz 9 Haziran 2022'de açıklanan enflasyon oranlarını protesto için TÜİK önünde eylem yapmak istemiştir. Ancak eylem polisin sert müdahalesiyle karşılaşmış, sonucunda o dönemki konfederasyon üyelerimiz Ankara 34'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanarak konfederasyonumuz haklı davası susturulmak istenmiştir. Bugün, konfederasyonumuzun hakkında hangi karar verilirse verilsin emekçiler için mücadelemiz sürecektir. Çünkü Türkiye'nin acilen çözülmesi gereken sorunlarının başında yüksek enflasyon, hayat pahalılığı ve geçim sıkıntısı gelmektedir. İki yıllık yargılama sürecinde bizim açımızdan da TÜİK tarafından da değişen bir şey olmamıştır. TÜİK'in her ay açıkladığı enflasyon verileri ile halkın hissettiği enflasyon arasındaki makas hiç olmadığı kadar açılmıştır.

"Arkadaşlarımızın değil, TÜİK yöneticilerinin yargılanması gerekir"

Bugün, konfederasyonumuz ve Türkiye'nin en az güvenilir kamu kurumlarında biri haline getirilen TÜİK hakkında karar verilecektir. Bir kez daha TÜİK'in verilerle oynamasıyla suç işlediğini söylüyor, burada arkadaşlarımızın değil TÜİK yöneticilerinin yargılanması gerektiğini vurguluyoruz. Konfederasyonumuz KAMU-AR'ın düzenli açıkladığı oranlar ve çeşitli bağımsız kurumların açıkladığı oranlarla TÜİK'in oranları arasında büyük farklar vardır. TÜİK'in enflasyon oranlarını gerçeği yansıtmadığı bilinmesine rağmen ücret ve maaş zamlarında halen TÜİK oranları kullanılmaktadır.

"Temmuz ayında milyonlarca çalışanın ve emeklinin kaderini yine hükümet ve TÜİK belirleyecektir"

Milyonlarca çalışanın ve emeklinin gelirleri için kritik ay olan temmuz ayı yaklaşmıştır. Temmuz ayı 4 milyonu aşkın kamu görevlisi ve 2,5 milyona yakın memur emeklisi ve 17 bin liralık asgari ücretli ile 10 bin lira emekli maaşı alan milyonlar için kritik sürece girilmiştir. TÜİK'in ne yapacağını bilmiyoruz. Çünkü verileri şeffaf değil. TÜİK yargı kararına rağmen madde fiyat listesini açıklamıyor. Temmuz ayında milyonlarca çalışanın ve emeklinin kaderini yine hükümet ve TÜİK belirleyecektir.

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu olarak temmuz ayında milyonlarca çalışanın ve emeklinin kaderini hükümetin ve TÜİK'in keyfiliği bırakmayacağımızı belirtiyoruz bugün hangi karar verilirse verilsin haklı mücadelemizi sonuna kadar savunacağız."