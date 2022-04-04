Kamerun'da Boko Haram saldırısında 2 sivil hayatını kaybetti - Haberler

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Kamerun'da Boko Haram saldırısında 2 sivil hayatını kaybetti

AA - Ahmet Emin Dönmez - Güncel
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Kamerun'da Boko Haram saldırısında 2 sivil hayatını kaybetti

Kamerun'un Uzak Kuzey bölgesinde terör örgütü Boko Haram saldırısında 2 sivilin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Kamerun'un Uzak Kuzey bölgesinde terör örgütü Boko Haram saldırısında 2 sivilin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Ulusal basındaki haberlere göre, Uzak Kuzey bölgesinin Mayo-Sava mevkiinde bulunan mülteci kampına Boko Haram üyeleri saldırı düzenledi.

Birçok kişinin yaralandığı saldırıda, 2 sivil hayatını kaybetti.

Yaralılar, Maroua şehrinde bulunan bölge hastanesinde tedavi altına alındı.

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren Boko Haram'ın 2009'dan itibaren düzenlediği kitlesel şiddet eylemleri, 20 binden fazla kişinin ölümüne ve yüz binlerce kişinin göç etmesine neden oldu.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenliyor.

AA / Ahmet Emin Dönmez - Güncel

Boko Haram, Kamerun, Terör, Uzak, Güncel, Haberler

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