Kaman'daki 3 Yeni Kara Yolu Projesinin Açılışı Yapılıyor

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kırşehir'in Kaman ilçesinde hayata geçirilen 3 ayrı kara yolu projesinin toplu açılış töreninin yarın gerçekleştirileceğini açıklayarak, "Toplamda yaklaşık 2,7 milyar liralık yatırımla Kaman'ın ulaşım altyapısını güçlendirdik" dedi.

Bakan Abdulkadir Uraloğlu, yazılı açıklama ile Kaman Çevre Yolu ve Kaman Giriş Farklı Seviyeli Kavşağı, Kaman-Savcılı-Kırşehir Yolu'nun Savcılı-Kırşehir kesimi ile Kaman Şehir Geçişi projelerinin tamamlandığını belirtti. Kırşehir'in Kaman ilçesindeki 3 ayrı kara yolu projesinin toplu açılış töreninin yarın gerçekleştirileceğini ifade eden Bakan Uraloğlu, Kaman'ın ulaşım altyapısını güçlendirme hedefiyle 6,6 kilometre uzunluğundaki Kaman Çevre Yolu'nu bitümlü sıcak karışım kaplamalı hale getirdiklerini belirterek, "Bu kapsamda şehir merkezi ile çevre yolunu bağlayan noktada köprülü kavşak inşa ederek trafiğin kesintisiz ve güvenli akışını sağladık. Proje kapsamında 35 metre uzunluğunda 1 köprü ve bin metre uzunluğunda kavşak kolları yaptık" dedi.

Bakan Uraloğlu, 70,5 kilometre uzunluğundaki Kaman-Savcılı-Kırşehir İl Yolu'nun 48,2 kilometrelik Savcılı-Kırşehir kesimini tamamladıklarını belirterek, "Yolun platform genişliğini 7-8 metreden 10-12 metreye çıkardık. Geometrik standartları yükselttiğimiz yolda ortalama hız 30-50 kilometreden 90 kilometreye ulaştı. Bu sayede güzergahı kullanan araçların Ankara-Niğde Otoyolu ve Kapadokya bağlantısı kolaylaştı. Projenin tamamının hizmete alınmasıyla zamandan 149 milyon lira, akaryakıttan 29 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 178 milyon lira tasarruf edilecek, karbon emisyonu 1787 ton azaltılacak" ifadelerini kullandı.

3,7 kilometre uzunluğundaki 'Kaman Şehir Geçişi'nin bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol standardında yenilendiğini de dile getiren Bakan Uraloğlu, "Güzergahtaki 2 hemzemin kavşak ile üstyapı ve sanat yapıları elden geçirilerek ulaşım konforunu artırdık. Çalışma özellikle bayram ve tatil dönemlerinde şehir merkezindeki trafik yoğunluğunu azaltacak, Kaman'ın sosyal ve ekonomik hayatına katkı sağlayacak" dedi.