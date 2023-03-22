Kaliforniya Tekrar Yoğun Yağış ve Kara Teslim Oldu

LOS ANGELES, 21 Mart (Xinhua) -- ABD'nin Kaliforniya eyaletinde Salı günü şiddetli yağış ve kar etkili olmaya devam etti.

LOS ANGELES, 21 Mart (Xinhua) -- ABD'nin Kaliforniya eyaletinde Salı günü şiddetli yağış ve kar etkili olmaya devam etti. Seller, elektrik kesintileri ve trafikte aksamalara yol açan hava koşuları bölge sakinlerine zor anlar yaşattı.

ABD Ulusal Hava Durumu Servisi (NWS) Salı günü Batı Sahili'nde önemli düzeyde fırtınanın etkili olacağını, yeniden şiddetli yağış, dağlarda yoğun kar yağışı ve şiddetli rüzgarların görüleceğini duyurmuştu.

Hava tahminine göre en fazla yağışın, Güney Kaliforniya'da görülmesi bekleniyor.

Santa Barbara, Ventura ve Los Angeles ilçelerinin çoğu için su baskını uyarıları yapıldı. NWS Los Angeles'a göre, Salı gününe kadar gece boyunca yağmur hızının artmasıyla yollarda, küçük derelerde ve çaylarda sellerin, kaya ve toprak kaymalarının yaşanması riski artabilir.

Kaliforniya sadece altı ay önce, üç yıldır süren aşırı kuraklığın etkisi altındaydı. Bu sezon en az 11 kez "atmosferik nehir" adı verilen hava şartlarının etkisi altında kalan eyalette, şiddetli yağmur, kar yağışı, seller ve toprak kaymaları görüldü.