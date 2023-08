Kalıcı ses kısıklığına ses teli dolgusuyla ameliyatsız çözüm

AKCİĞER kanseri, guatr, şah damarı veya boyun fıtığı ameliyatları, grip, hatta Covid nedeniyle kalıcı ses kısıklığı yaşanabiliyor. Tek taraflı ses teli felci ile seyreden ses kısıklığının tedavisi ise ameliyata uygun olmayan bazı hasta gruplarında sakinleştirici bile verilmeden, muayene eder gibi yapılabilen ses teli dolgusu ile mümkün. Hastalar, ses teli dolgusu ile birkaç dakika içinde seslerine kavuşuyor. Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz Kliniği'nden Doç. Dr. Necati Enver, son birkaç yıldır en çok Covid sonrası yaşanan ses kayıpları nedeniyle bu işlemi uyguladıklarını kaydetti.

Ses kısıklıkları aslında pek çok nedene bağlı olarak gelişebiliyor. Kalıcı hale gelmesi ise hasta açısından sosyal hayatında büyük bir problem oluşturuyor. Özellikle sesin neredeyse tamamen kaybı, kişinin hayatını kabusa çevirebiliyor. Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz Kliniği'nden Doç. Dr. Necati Enver, tek taraflı ses felcinde ameliyatla gerçekleştirilen ses teli implantı yerine artık birkaç dakika içinde, üstelik hastaya sakinleştirici bile verilmeden uygulanabilen ses teli dolgusunun ameliyata uygun olmayan ya da cerrahi operasyon geçirmek istemeyen hastalar açısından çok büyük bir avantaj olduğunu kaydetti. Doç.Dr. Enver, son birkaç yıldır en çok, Covid sonrası yaşanan ses kayıplarıyla karşılaştıklarını da vurguladı ve basit bir nezle sonrası dahi ses kaybı yaşanabileceğini söyledi.

"COVID, SES TELİNİ DE FELÇ EDEBİLİYOR"

Ses teli felcine neden olan durumları özetleyen Doç. Dr. Enver, şu bilgileri verdi: " Ses kısıklıkları aslında pek çok nedene bağlı olabilir. Bu nedenlerin arasında ses teli felci de geliyor. Ses teli felci, akciğer kanserine, guatr (tiroid) veya boyun fıtığı ameliyatlarına, şahdamarı ameliyatlarına bağlı olabiliyor. Bazen hiçbir nedeni olmadan, grip, nezle sonrasında, Covid sonrasında karşımıza çıkabiliyor. Covid'e bağlı ses teli felçlerini özellikle son 3 yıldır çok sık görüyoruz. Bu durumlarda tedavi olarak pek çok imkana sahibiz. Bunlar arasında da en sık kullandığımız şey ses teli dolgusu ve ses teli implantı. Ancak ses teli implantı, ameliyatla yapılıyor. Ses teli dolgusu da aslında uzun yıllardır ameliyathane şartlarında yapılagelmiş bir uygulama; ama biz ses teli dolgusunu, ameliyatsız, uyanık bir şekilde, sakinleştirici bile vermeden birkaç dakika içinde yapabiliyoruz."

"DUDAK DOLGUSU GİBİ SES TELİNİ ŞİŞMANLATIYORUZ"

Ses teli dolgusunun her ses kısıklığına uygun olmadığının altını da çizen Doç. Dr. Enver," Ses teli dolgusunu yapabildğimz hastalar, ses telinin birinin tek taraflı olarak çalışmadığı ya da ses tellerinin iyi kapanamadığı hastalar, ameliyata girmesi riskli olan, ileri yaştaki hastalar, kan sulandırıcı kullananlar, boyun fıtığı nedeniyle boynunu hareket ettiremeyen hastalarda bu işlemi yapma şansını elde etmiş oluyoruz. Boyundan bir iğne ile ses teline ulaşıyoruz ve aynı dudak dolgusunda dudağı şişmanlatmak gibi, ses telinin biraz daha şişman olmasını sağlıyoruz. Bu sayede de tek taraflı ses teli felci olan hastaların seslerinin daha gür çıkmasını, seslerine yeniden kavuşmasını, hayata yeniden kavuşmasını sağlıyoruz. Ses kısıklığı aslında bizi toplumdan, hayattan kısıtlayan çok önemli bir sorun. Çünkü her yere sesimizle girip sesimizle çıkıyoruz. Sesi iyileştirmek o nedenle çok önemli" dedi.

"YILLARCA TEDAVİSİ YOK SANILIYORDU"

Ses kısıklığının yıllarca tedavisi olmayan bir hastalık olarak bilindiğini ancak bu yöntemlerle aslında çok kolayca tedavi edilebildiğini kaydeden Doç. Dr. Enver, sözlerini şöyle noktaladı: "Her ses kısıklığının tedavisi tabi ki ses teli dolgusu değil. Ses teli dolgusu, ses kısıklığında özelikle ses teli felcinde en iyi ve en pratik tedavi yöntemlerimizden bir tanesi. Yılllarca bbu tedavisiz bir hastalık olarak bilindi. Ses teli tedavisiz bir hastalık değil ses teli felcinin bir tedavisi var. Ses teli dolgusunu ses teli felcinden bir gün son ra da yapabiliyoruz 20 yıl sonra da yapabiliyoruz. İki uçta da hastalarım var. Tabii ki erken dönemde yapıp hastamızı en kısa sürede sesine kavuşturmayı çok istiyoruz; ama üstünden yıllar geçse bile ses teli dolgusu için geç değil. Her yaşta, her dönemde yapılabilir. Dolgu maddesi gereği, geçici etkiye sahiptir. Bu etki kişiden kişiye değişir. 6 ay ile 1 yıl arasında süre arasında etkisini gösteriyor. Bazı hastalarda ise bir kez yaptıktan sonra bile ek bir işleme gerek kalmıyor ama bazı hastalarda kalıcı hale getirmek için ses teli implantı yapmak gerekiyor. Eğer hastamız ameliyat olmak isterse ses teli implantıyla devam ediyoruz.Bazı hastalarımızda kendi tıbbi durumları itibariyle birkaç kez daha dolgu olmayı tercih ediyorlar. Onlara da dolgu yaparak devam edebiliyoruz. "

BİR YIL SESİ GERİ GELSİN DİYE BEKLEDİ

Yaklaşık bir yıl önce geçirdiği ağır bir by-pass ameliyatı sonrası şah damarının etkilenmesiyle o bölgeden geçen ses teli siniri etkilenen ve sesi iletişim kuramayacak kadar kısılan 45 yaşındaki Cemal Beyaz, 1 yıl boyunca sesinin geri gelmesini bekledi. Sesi geri gelmeyince ses teli dolgusu ile tedavi olmak üzere Doç. Dr. Enver'e başvurdu ve birkaç dakika içinde sesine kavuştu. Beyaz, şunları söyledi: "Yaklaşık 1 sene öncesinden ağır bir by-pass ameliyatı geçirdim. Ondan sonda ses kaybına uğradım. Sesle ilgili 1 sene beklemem gerektiğini söylediler. O süre zarfında gelebilir düye düşündüler. Necati Hocamın muayenesi sonrası, ses telimde sol tarafımın tamamen felç olduğunu öğrenince böyle bir işlem yapılmasına karar verdik. Sessiz ortamlarda iletişim kurmakta herhangi bir sıkıntı yaşamıyordum ama kalabalık, gürültülü ortamlarda iletişim problemi yaşadım. Karşı tarafa isteklerimi aktaramadım.Şimdi sesim Necati Hocamın sayesinde iyi oldu "