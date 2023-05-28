Kalça kemiği kırılan kadın, ambulansla getirilerek oy kullandı

Mersin'de 14 Mayıs'ta gerçekleştirilen seçimlerden bir gün önce düşüp kalça kemiğini kıran 58 yaşındaki Ayşe Sibel Köylüoğlu, Cumhurbaşkanlığı seçimi için ambulansla getirildiği okulda oyunu kullandı.

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Mersin'de de Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimi için oy verme işlemi devam ediyor. Mersin merkez Akdeniz ilçesi Gazipaşa Ortaokulu'nda oy kullanacak olan 58 yaşındaki Ayşe Sibel Köylüoğlu, 14 Mayıs'tan bir gün önce düşmesi sonucu kalça kemiğini kırdı. Bu nedenle bugün okula Mersin Büyükşehir Belediyesi sağlık ekipleri tarafından ambulans ile getirilen Köylüoğlu, ekiplerin desteğiyle 1119 numaralı sandıkta oyunu kullandı.

"9 bin personelimiz huzur ve güven için görev alıyor"

Ayrıca Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan da aynı okulda 1118 numaralı sandıkta oy kullanarak, seçimlerin huzur ve güven içerisinde geçmesini temenni etti. Pehlivan, "Vatandaşlık görevimizi ailecek yerine getirdik. Birinci turda olduğu gibi ikinci turda da seçim sabah saatlerinde sorunsuz bir şekilde başladı. Seçimlerin esenlik içerisinde geçmesi için biz de önlemlerimizi almış durumdayız. Sandıklarımızın güvenliğini sağlamak amacıyla yaklaşık 9 bin personelimiz görev yapıyor. Gün içerisinde de kesintisiz bir şekilde görevlerini sürdürecekler. Ayrıca 112 acil çağrı merkezi görevinin başında. Dün ve bugün nüfus müdürlüklerimizi açık tuttuk. Kimliklerinde herhangi bir problem yaşayan olursa diye nüfus müdürlüklerini açık tuttuk. Demokrasinin tecellisi konusunda ülkemiz önemli bir tecrübeye sahip. Güven ve huzur içerisinde seçimlerin tamamlanmasını temenni ediyorum" dedi. - MERSİN