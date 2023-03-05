Kahramanmaraşlı depremzede: 'Artçılar bir şey yapmaz' diye döndük, kıyamet zannettik

KAHRAMANMARAŞ merkezli depremleri Ekinözü ilçesindeki evinde yaşayan Ayrılmış ailesi, Antalya'ya yerleştirildi. Ali Kemal Ayrılmış (59), deprem anını, "Birinci depreme evde yakalandık. Çok şiddetli sallandı ama evimize hasar vermedi. İkinci depremden önce sokaktaydık. 'Artçılar bir şey yapmaz' diye eve döndük. Haberleri dinlerken ikinci depreme yakalandık. İkinci bir kıyamet oldu zannettik" diyerek anlattı.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler 11 ilde yıkıma neden oldu. 45 binden fazla insanın hayatını kaybettiği, binlercesinin de yaralandığı deprem sonrası bölgeden birçok kişi farklı kentlere gönderildi. Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde oturan Ayrılmış ailesi de deprem sonrası Antalya'nın Serik ilçesindeki KYK yurduna yerleştirildi. Ali Kemal Ayrılmış, eşi Hacer Ayrılmış ve 5 çocuğu, depremi nasıl yaşadıklarını anlattı.

Çiftin ikiz çocuklarından 11 yaşındaki Hüseyin Ayrılmış da "Saat 04.17 sıralarında deprem oldu, kardeşimle uyuyorduk. Korkmadık. Sonra abim bizi dışarı çıkardı. Dışarıda çok üşüdük. Onun için tekrar eve geldik. İkinci deprem olunca bu sefer öldük sandık. Ölmedik. Abim bizi dışarı çıkardı" diye konuştu.