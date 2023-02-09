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Kahramanmaraş'tan askeri uçakla sevk edilen 54 yaralı, İzmir'e getirildi

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Kahramanmaraş'tan askeri uçakla sevk edilen 54 yaralı, İzmir'e getirildi

DEPREMİN vurduğu Kahramanmaraş'tan askeri uçakla sevk edilen 51'i ağır 54 yaralı, İzmir'e ulaştı.

DEPREMİN vurduğu Kahramanmaraş'tan askeri uçakla sevk edilen 51'i ağır 54 yaralı, İzmir'e ulaştı.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklügündeki deprem 10 ilde yıkıma neden oldu. Kahramanmaraş'ta bulunan 51'i ağır 54 yaralı, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait uçakla Adnan Menderes Hava Meydan Komutanlığına getirildi. Yaralılar, hazırda bekletilen ambulanslar ile çevre hastanelere sevk edilldi.


SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim Karabıyık - Güncel

Kahramanmaraş İzmir Güncel Haberler

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