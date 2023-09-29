Kahramanmaraş'ta Polis Ekipleri Kaçan Sürücüyü Yakaladı

Kahramanmaraş'ta polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayıp kaçan, 25 kilometre sonra yakalanan sürücüye 30 bin 870 lira cezai işlem uygulandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Küçük Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Bölgede devriye görevi yapan polis ekiplerinin 'dur' ihtarı yaptığı D.M. idaresindeki 46 KF 417 plakalı otomobil, uzaklaşmaya başladı. Bir müddet kovalamaca sonucu gözden kaybolan otomobil, 25 kilometrede yer alan Onikişubat ilçesinin kırsal Dadağlı Mahallesi'nde görüldü. İlçe jandarma ekiplerinin de destek verdiği arama çalışmaları sonucu kaçan otomobil yakalandı. Sürücüsü gözaltına alınırken, birçok suç kaydının olduğu öğrenildi. Sürücüye çeşitli maddelerden 30 bin 870 lira idari para cezası kesildi. - KAHRAMANMARAŞ