Kahramanmaraş'ta Kontrolden Çıkan Otomobil Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı
Kahramanmaraş-Gaziantep kara yolunda meydana gelen trafik kazasında, kontrolden çıkan bir otomobil başka bir araca ve aydınlatma direğine çarptı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandı. Olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Kahramanmaraş'ta kontrolden çıkan otomobilin başka bir araca ve aydınlatma direğine çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Mustafa Kaykusuz idaresindeki 34 DGG 189 plakalı otomobil, Kahramanmaraş- Gaziantep kara yolunun Madalyalı Altgeçidi mevkisinde, sürücüsünün kontrolünden çıkarak M.E.Y'nin kullandığı 46 ACU 196 plakalı otomobile ve aydınlatma direğine çarptıktan sonra takla attı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Kazada Mustafa Kaykusuz hayatını kaybetti. Yaralanan M.E.Y, ambulansla hastaneye kaldırıldı.