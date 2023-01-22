KAHRAMANMARAŞ- Çıkan yangında 2 çocuk hayatını kaybetti Güncel Haberler Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde evde çıkan yangında dumandan etkilenen 3 çocuktan 2'si hayatını kaybetti. Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde evde çıkan yangında dumandan etkilenen 3 çocuktan 2'si hayatını kaybetti. İsa Divanlı Mahallesi 20. Sokak'ta, Suriye uyruklu bir ailenin yaşadığı evde çocukların olduğu sırada, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, dumandan etkilenen ve isimleri henüz öğrenilemeyen 3 çocuktan 2'si hayatını kaybetti, diğeri ise Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan çocuğun durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Yangının ardından cumhuriyet savcısı evin bulunduğu alanda inceleme yaptı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. Güncel Kaynak: AA / Gökhan Çalı Kahramanmaraş Dulkadiroğlu İtfaiye Güncel Haberler

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