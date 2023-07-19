Kahramanmaraş'ta afet sonrası imar ve inşa süreci hızla devam ediyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, "Yaşadığımız büyük afetin ardından imar ve inşa süreçleri tüm hızıyla sürüyor. Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi inşallah bir yıl içerisinde kalıcı konutların büyük bir kısmı teslim edilecek. Her alanda hızlı bir çalışma var" dedi.

Başkan Güngör, Göksun ilçesinde bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulundu. Esnafları ziyaret ederek taleplerini dinleyen Başkan Güngör, bilgi verdi.

Yaşanılan büyük afetin ardından imar ve inşa süreçlerinin tüm hızıyla sürdüğünü belirten Başkan Güngör," Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi inşallah bir yıl içerisinde kalıcı konutların büyük bir kısmı teslim edilecek. Her alanda hızlı bir çalışma var. Esnaflarımızın faaliyetlerini sürdürmesi için şehrimize geçici çarşılar kazandırmaya devam ediyoruz. Devletimiz, hak sahibi vatandaşlarımız için Yerinde Dönüşüm projesini hayata geçirdi. e-Devlet üzerinden müracaatlar başladı. Burada hem hibe hem de 2 yıl ödemesiz, 10 yıl faizsiz kredi desteği de sağlanıyor. İnşallah gerek devletimizin inşa ettiği konutlar gerekse yerinde dönüşüm çalışmalarıyla şehrimizi, ilçelerimizi tekrar eski canlılığına kavuşturacağız"diye konuştu. - KAHRAMANMARAŞ