Kahramanmaraş Depremlerinin Ardından Altıntop Mahallesi Sakinlerine Yeni Konutlar Teslim Edildi

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin yıkıma neden olduğu Malatya'nın Doğanşehir ilçesine bağlı Altıntop Mahallesi sakinleri, yeni konutlarına kavuştu.

Depremler nedeniyle evlerini kaybeden mahalle sakinleri, önce çadırda, ardından konteynerde geçen günlerinin ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılan konutlarına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Cengiz Başer, AA muhabirine, kırsal Altıntop Mahallesi'nde 82 hak sahibi olduğunu ve mahallede 82 konutun tamamının yapıldığını söyledi.

Köy tipi konutlardan 59'unun anahtarlarını teslim ettiklerini, 23 konutta da elektrik abonelik işlemlerinin sürdüğünü ve kısa sürede onları da teslim edeceklerini dile getiren Başer, şöyle devam etti:

"Köy sakinlerinden Mustafa Güneş'in evindeyiz. Çok şükür evlerinde, sıcak yuvalarında oturuyorlar. Altıntop Mahallemizdeki konutlarımız betonarme. Burada 4 tip konut yapıldı. Tip 1, tip 2, tip 3, tip 4 dediğimiz konut tipleri. Bunlar arasında çok küçük farklılıklar var, balkon yönleri farklı olanlar var, bazılarında çok küçük depolar var. 140 metrekare brüt, netleri 120 ile 125 metrekare arasında değişiyor. 3 artı 1 konutlarımız. Devletimizin imkanları dahilinde çok sağlam bir şekilde bütün teknolojiler kullanılarak yapıldı. Allah korusun ilerideki bir başka afette zarar görmeyecek şekilde statiği, dizaynı yapıldı."

Başer, "asrın felaketi"ne rağmen konutların çok kısa bir sürede yapıldığını bildirerek, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımızın en kısa sürede sıcak evlerine kavuşabilmesi için tüm ekibimiz çok sıkı bir şekilde çalıştı. Çok şükür bugün vatandaşlarımızı evlerinde, sıcak yuvalarında oturuyor görmek bizleri çok mutlu ediyor. Devletimiz gerçekten çok büyük, şefkat kolları çok büyük, tüm şefkatiyle, tüm varlığıyla Sayın Cumhurbaşkanımızın, sayın bakanlarımızın, sayın valimizin, tüm erkanımızın desteğiyle vatandaşlarımızın yanında olarak bu hizmetleri götürmüş bulunuyoruz. Bu bizim için büyük bir şeref, bunun mutluluğunu şahsım ve arkadaşlarım adına yaşıyorum."

Afetzede Mustafa Güneş, "Tüm çalışan ekiplere teşekkür ediyorum. İlk günden beri devlet yanımızdaydı. Sayın Cumhurbaşkanımız bizi yalnız bırakmadı. Maddi manevi bütün desteklerini verdi. Allah'a şükür evimize kavuştuk. Deprem bir felaketti, tüm ülkeyi üzdü. Bugünümüze şükür, devletimizden Allah razı olsun, evimizi yaptı, yuvamızı yaptı. Çok şükür evimize taşındık." ifadesini kullandı.

Mustafa Güneş'in eşi Hediye Güneş, evlerine kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirerek, "Çok büyük felaketler yaşadık. Çok zorluklar çektik, çadırda, konteynerde... Yaşlımız vardı, köyde bebekler vardı. Çok zorluklar yaşadık. Allah'a çok şükür, evimize kavuştuk, Allah devletimizden razı olsun. Çok şükür, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Evimiz çok güzel, istediğimden de daha güzel olmuş. Kullanışlı, yalıtımı var, sıkıntımız yok." dedi.

Fatime Güneş (90) de depremde yıkılmak üzere olan evlerinden son anda kendilerini dışarı attıklarını belirterek, "Nihayet evimize kavuştuk. Çok şükür, elbette beğendim, beğenmez miyim? Yapandan da Allah razı olsun, yaptırandan da Allah razı olsun." şeklinde konuştu.