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Kahramanmaraş'a şehit ateşi düştü

Demirören Haber Ajansı - Ömer Koç - Güncel
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Kahramanmaraş'a şehit ateşi düştü

Kilit Harekat bölgesinde PKK'lı teröristle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Murat Yıldırım'ın (36) Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesindeki ailesine acı haber ulaştı.

Kilit Harekat bölgesinde PKK'lı teröristle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Murat Yıldırım'ın (36) Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesindeki ailesine acı haber ulaştı.

Göksun'un Taşoluk Mahallesi'nde yaşayan aileye acı haberi İlçe Kaymakamı Ümit Şeref Kayacan ve askeri yetkililer verdi. Mikdat ve Güllü Yıldırım çifti, oğullarının şehadet haberiyle gözyaşlarına boğuldu. Şehit evine ve bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı. Şehidin yakınları ve komşuları taziye için eve akın etti.Ailenin 5 çocuğundan en büyüğü olan evli ve 3 çocuk babası Murat Yıldırım'ın cenazesi, yarın düzenlenecek törenle Taşoluk Mahallesi'nde toprağa verilecek.


Demirören Haber Ajansı / Ömer Koç - Güncel

Murat Yıldırım Kahramanmaraş Göksun Güncel Haberler

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