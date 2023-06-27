Kahramankazanlı şehit yakınları ve gaziler, Kurban Bayramı arifesinde Kahramankazan Şehitliği'ni ziyaret ederek, yakınları için dualar etti. Ankara Valisi Vasip Şahin ve Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz'un da katıldığı ziyarette, Kur'an-ı Kerim okundu ve karanfiller bırakıldı.

Kahramankazan'da şehitler Kurban Bayramı öncesi unutulmadı

ANKARA - Kurban Bayramı arifesinde şehitleri unutmayan Kahramankazanlı şehit yakınları ve gaziler, Kahramankazan Şehitliği'ni ziyaret ederek, yakınları için dualar etti.

Kahramankazan Şehitliği'ne gelen Ankara Valisi Vasip Şahin ve Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz'un yanı sıra şehit aileleri ve gaziler, Kurban Bayramı arifesi dolayısıyla şehitlikte Kur'an-ı Kerim okudu, mezar başlarında dua etti ve karanfiller bıraktı.

"Tüm şehitlerimize minnettarız"

Burada Konuşan Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, her bayram arifesinde şehitlerini ziyaret ettiklerini belirterek, "Merhum Yahya Kemal'in 'Biz şehitleriyle birlikte yaşayan bir milletiz' diye çok güzel bir sözü var. Onlara Fatihalar okuduk, hatimlerimizi gönderdik. Yarın da hep birlikte Kurban Bayramı'na erişeceğiz. Allah tüm şehitlerimize gani gani rahmet eylesin. Her şehit kabri aslında bu vatanın kıyamete kadar aziz milletimizin vatanı olacağının birer mührüdür. O mühür ki kanla, canla yazılmıştır. Gök kubbe yerinde durduğu sürece de bu güzel vatan toprakları bizim vatanımız olarak kalmaya devam edecektir. Tüm şehitlerimize minnettarız" dedi.

"Şehidimizle birlikte büyüdük"

Kurban Bayramı arifesinde 15 Temmuz 2016 darbe girişiminde şehit edilen Lokman Biçinci'nin kardeşi Gökhan Biçinci ise şehit Lokman Biçinci ile birlikte büyüdüklerini belirterek, "Şehidimizle birlikte büyüdük. Çok duygusalız. Şehidimizi ziyarete geldik. Allah mekanlarını cennet etsin. Her bayram öncesi de bayram günü de geliriz. Devamlı buradayız" ifadelerini kullandı.

"Onları her ziyaret ettiğimde burada tüm şehitlerimize de gelip dualar okuyorum ve onların ziyaretini de yapıyorum"

Dayısı ve Yeğeninin mezarını her ziyarete geldiğinde şehitleri de unutmadığını dile getiren Kadriye Yurdakul, "Onları her ziyaret ettiğimde burada tüm şehitlerimize de gelip dualar okuyorum ve onların ziyaretini de yapıyorum. Hepsi nur içine yatsın, mekanları cennet olsun. Onlar bizim birer evlatlarımız" şeklinde konuştu.

Kurban Bayramı öncesi ise Kahramankazan Belediyesi, bayram dolayısıyla Kahramankazan Şehitliği'ni gül suyuyla yıkamayı ihmal etmedi.