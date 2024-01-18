Kafkametler'in kayıp mürettebatını arama çalışmaları sürüyor

Kafkametler'in kayıp 7 mürettebatını arama çalışmaları sürüyor

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde askeri mendireğe çarparak batan Kafkametler adlı yük gemisinin kayıp 7 mürettebatını arama çalışmaları sürüyor.

Kdz. Ereğli ilçesinde geçen 19 Kasım günü fırtına nedeniyle askeri mendireğe çarpan Türk Bayraklı Kafkametler adlı yük gemisi çarptıktan bir süre sonra battı. Geminin 12 mürettebatından 5'inin cansız bedenine ulaşıldı. Aradan geçen 61 günde kayıp 7 mürettebata ulaşılamadı. Ekipler karadan ve denizden arama tarama çalışmalarını sürdürüyor.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, AFAD ve diğer ekiplerinin devam eden çalışmaları liman içinde yoğunlaştı. Öte yandan batık geminin kaldırma işlemleri de enkaz kaldırma firması tarafından sürdürülüyor. Aynı tarihte karaya oturarak ortadan ikiye bölünen Pallada isimli geminin söküm çalışmaları da devam ediyor.