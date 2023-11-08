Kafeteryada Patlayan Cep Telefonu Paniğe Neden Oldu

Kafeteryada bomba gibi patlayan cep telefonu paniğe neden oldu... O anlar kamerada

Bomba gibi patlayan cep telefonu kameraya yansıdı

ARTVİN - Artvin'in Hopa ilçesinde bir kafeteryada müşterilerin bulunduğu masada patlayan cep telefonu iş yeri güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, olay ilçede faaliyet gösteren bir kafeteryada meydana geldi. Bir grup üniversite öğrencisi garsona sipariş verdiği sırada masada bulunan cep telefonu bomba gibi patladı. Patlama sesi ve dumanlar çıkmasıyla kısa süreli panik yaşandı. Masaya gelen işletme sahibi Özgen Akbıyık, patlayan cep telefonu camdan dışarı atarak olayın büyümesini engelledi. Cep telefonu patlayan üniversite öğrencisi yaşadığı korku nedeniyle göz yaşlarını tutamazken, arkadaşları ise sarılarak teselli etti.

İşletme sahibi Özgen Akbıyık yaşananları anlatarak "Olayın yaşandığı gün 6 kişilik üniversite öğrencisi kendi aralarında oturup sohbet ediyordu. Bizim çalışanımız sipariş aldığı sırada silah sesi gibi el bombası gibi bir ses geldi. Arkamı döndüm baya bir duman çıkıyordu. 'Dumanlar çıksın' diye kapıyı açtım baktım alevleri büyüyor telefonu dışarı attım. Gençlere kötü oldu, teselli ettik gönderdik" ifadelerini kullandı.

Yaşananlar ise iş yeri kamerasına saniye saniye yansıdı.