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Kadirli'den 76 Hacı Adayı Dualarla Uğurlandı

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Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde hac farizasını yerine getirecek 76 kişi için uğurlama töreni düzenlendi. Cavidan Benlidayı Erkek Kur'an Kursu'nun bahçesinde gerçekleştirilen törende Kur'an-ı Kerim okundu. İlçe Müftüsü Cafer Erol, hacı adaylarını tebrik etti. Törenin ardından aileleriyle vedalaşan 76 hacı adayı, dualarla uğurlandı.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde hac farizasını yerine getirecek 76 kişi için uğurlama töreni düzenlendi.

Cavidan Benlidayı Erkek Kur'an Kursu'nun bahçesinde gerçekleştirilen törende Kur'an-ı Kerim okundu.

Programa katılan İlçe Müftüsü Cafer Erol, hacı adaylarını tebrik etti.

Törenin ardından aileleriyle vedalaşan 76 hacı adayı, dualarla uğurlandı.

Kaynak: AA / Güncel

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