Kadın dağ rehberi Amasya'da son yolculuğuna uğurlandı

AMASYA - Niğde Aladağlar'da rehberlik ettiği Alman turistlerle birlikte dağ kayağı yaparken üzerine düşen kar kütlesinin altında kalarak hayatını kaybeden İsmet İnan, memleketi Amasya'da son yolculuğuna uğurlandı.

Türkiye'nin ilk kadın dağ rehberi olan ve dünyanın çeşitli zorlu zirvelerine başarıyla tırmanan İsmet İnan'ın hayali dünyanın en yükseği Everest Dağı'nın zirvesiydi. İşine ve dağlara aşık biri olarak tanınan İnan, Amasya Sultan II. Beyazid Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Memidede Mezarlığı'na defnedildi.

20 yıllık arkadaşının çok sevdiği dağlarda hayata gözlerini yumduğunu anlatan Nezihe Can Timur, "Everest'e oksijensiz tırmanış yapmak istiyordu. Uzun yıllardır hayali buydu. Ama maalesef imkan bulamıyordu. Onun için çabalıyordu" dedi.

İnan'ın ikiz kardeşi Bülent İnan da, "Kardeşimin yanındaki Alman turistlerde eğitimli, tırmanış yapmış kişiler. Dolayısıyla çıkarıp müdahale etmişler. Kalp masajı da denemişler. Ama olmayınca bırakmak zorunda kalmışlar" diye konuştu.