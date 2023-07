Kadıköy'de Kiracıya Tehdit: Dükkan Kurşunlandı

KADIKÖY'de iddiaya göre, kiracısının kuaför dükkanını boşaltmasını isteyen mülk sahibi O.K, para karşılığı tahliye teklif etti. Kiracısının teklifi reddetmesi üzerine ise maskeli bir kişi göndererek dükkana ateş açtırdı. Kuaför Yunus Yiğit, dükkan sahibinden şikayetçi olan olduğunu belirterek, 'Dükkanım gece saat 03.30 civarında kurşunlandı. Kendisinden şikayetçi oldum. Silahlı bir saldırgan gecenin bir vakti gelmiş. Dükkanda olsaydım kurşunlar bana isabet edebilirdi. Can güvenliğim yok dedi.

Olay, Bahariye Caddesi üzerinde bulunan bir kuaförde meydana geldi. İddiaya göre, dükkan sahibi O.K, kiracısı Yunus Yiğit'in kirasına zam yapmak istedi. Yiğit, zam talebini kabul etmedi ve soluğu mahkemede aldı. Dükkan sahibi O.K, bu kez dükkanı boşaltması için Yiğit'e para teklif etti. Yunus Yiğit bu teklifi de kabul etmeyince, O.K dükkana 2 kişi göndererek sözlü tehditte bulundu. Bir hafta sonra 25 Temmuz'da saat 03.30 sıralarında yüzü maskeli bir kişi kuaför dükkanın önüne giderek tabanca ile iki el ateş etti. Olayın ardından şüpheli kaçtı. Kurşunlar camı delerek işyerindeki kombiye isabet etti. Olay sırasında dükkanda kimsenin olmaması nedeniyle yaralanan olmadı. Bölge sakinlerinin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kiracı Yunus Yiğit, mülk sahibi O.K'den şikayetçi oldu. Saldırganın olay yerinden kaçtığı anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

DÜKKANIM TAHRİBAT İÇİNDE

Kuaför Yunus Yiğit, yaşananları anlatarak, 'Benim kira bedelim o dönem 2 bin 500 lirayken benden direkt 8 bin ile 10 bin arası talepte bulundu. Ben de bunu ödeyemeyeceğim için reddettim, sonuçta esnafız ve kazancımız belli. O da dükkandan çıkmamı istedi. Amacı burayı yüksek kira gösterip satmak. Kendisi emlakçı, alım satım yapıyor. Bana belli bir para vermeyi teklif etti, vereceği para ile ben dükkan açamam. Evimde uyuyordum, uyurken esnaf arkadaşlarım beni aradılar. 'Ağabey, dükkanın silahla kurşunlandı' dediler. Olay yeri inceleme geldi, 2 kurşun atılmış. Dükkanımın birçok yeri tahribat içinde dedi.

MÜŞTERİLER KORKUYOR

Yiğit, 'Ben esnafım kimseyle kavgam yok. Mal sahibim 2 kişi göndermişti, onlar ilk etapta burayı almak istediklerini söylediler. 'Mal sahibinin vermiş olduğu rakamı kabul et, etmezsen bizden o kadarını da alamazsın' dediler. Kendilerine mal sahibi ile mahkemelik olduğumuzu, ne karar gelirse ona razı olacağımı söyledim. Bunlar beni birkaç defa daha rahatsız ettiler. Tahmin ediyorum, mal sahibi bunları yönlendirdi. Sonra dükkanım kurşunlandı. Sonuçta can güvenliğim yok, korktum. Dükkanda kalsaydım, kurşunlardan biri bana isabet etmiş olsa ne olacaktı Camdaki kurşunu görünce müşteriler korkuyor. Kafasına bu sıcak havada kapüşonlu, kendini gizler vaziyette, elinde telefonla dükkanı gösteriyor, sonra 2 el ateş edip kaçıp gidiyor diye konuştu.