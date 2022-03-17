HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Kadıköy'de atık dönüşümü için 23 noktaya Mobil Atık Getirme Merkezi kuruldu

İSTANBUL - Kadıköy'de geri dönüşüm çalışmaları kapsamında ilçe genelinde 23 noktaya Mobil Atık Getirme Merkezi kuruldu. Mobil uygulama aracılığıyla kendilerine en yakın noktaya ulaşabilecek olan vatandaşlar atık merkezleri aracılığıyla geri dönüşüme katkı sağlayacak.

Kadıköy'de geri dönüşüm çalışmaları kapsamında yer alan 299 adet geri kazanılabilir atık kumbarası, 387 adet cam atık kumbarası, 36 adet bitkisel yağ toplama noktası ve 182 atık pil kumbarasının yanı sıra 21 mahallede toplamda 23 noktaya Mobil Atık Getirme Merkezleri kuruldu. Kadıköy Belediyesi tarafından gerçekleştirilen çalışma kapsamında, ev ve iş yerlerinde ortaya çıkan ve haftalık toplama sistemine ulaşamayan geri kazanılabilir atıkların toplanması sağlanacak. Mobil Atık Getirme Merkezleri ile birlikte kağıt, karton, plastik, cam, metal ve bitkisel yağ atıkları tek bir noktada buluştu.

Kadıköy'de geri dönüşüme mobil destek

Çalışma kapsamında, telefonlarına indirebileceği mobil uygulama sayesinde atıklarını geri dönüşüme kazandırmak isteyen vatandaşlar kendilerine en yakın Mobil Atık Getirme Merkezlerinin lokasyonu ile mobil atık aracının çalışma saatleri gibi birçok hizmete ulaşabilecek.

"Etkin bir atık yönetimi sağlanmış olacak"

Kadıköy Belediyesinde görevli çevre mühendisi Fahri Fırat, "İlçemiz genelinde 21 mahallede 23 ayrı noktada yerleşimi sağlanan Mobil Atık Getirme Merkezleri oluşturduk. Vatandaşlarımız kağıt, karton, plastik, cam, metal ve bitkisel yağ gibi atıklarını buraya bırakabilecekler. Bu şekilde etkin bir atık yönetimi sağlanmış olacak. Burada biriktirilen atıkların hem maddesel dönüşümü hem ekonomik hem de içerdikleri kirleticiler açısından kazanımı sağlanmış olacak. Örneğin; 1 litre bitkisel atık yağın 1 milyon litre suyu kirlettiğini göz önüne alırsak çevre ve insan sağlığı açısından önemi oldukça fazla. Ayrıca vatandaşlarımız cep telefonlarına indirebileceği uygulama ile Mobil Atık Getirme Merkezi ile mobil atık aracımızın çalışma saatlerine kadar birçok bilgiye ulaşabilecek" diye konuştu.

"Atık merkezlerini sokağımıza kadar getirildi"

Yürütülen çalışmaya ilişkin konuşan çevre sakinlerinden Emel İzlan, "Atıklarımızı bu atık merkezlerine atabiliyoruz. Geri dönüşüm duyarlı olmamız gereken bir konu. Atık merkezlerini sokağımıza kadar getirildi. Geri dönüşüm yapmamak için hiçbir engel kalmadı. Kadıköy Belediyesi'ne çok teşekkür ederiz" dedi.