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Kaçak atılmış ağa takılan deniz kaplumbağası kurtarıldı

Adana'nın Karataş ilçesinde, denetime çıkan ekipler tarafından kaçak atılmış ağa takılan deniz kaplumbağası kurtarıldı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Karataş ilçesi sahilinde yaptıkları denetimde denize kaçak misina ağ atıldığını tespit etti. Ağa dolanan deniz kaplumbağası sağlık durumu iyi olduğu gözlenerek suya bırakıldı.