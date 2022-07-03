Kablolu dehşete ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemi

ÜMRANİYE'de 40 yıllık eşi Şengül Kaya'yı temizlik yaparken ses yaptığı gerekçesiyle elektrikli süpürgenin kablosuyla boğarak öldüren Gürsel Kaya hakkında, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede dehşetin detayları da yer aldı. İddianamede, Gürsel Kaya'nın eşini itekleyerek yere düşürdüğü ve ardından boğazını elleriyle sıkarak bir süre boğmaya çalıştığı, bu sırada da kadının direndiği ifade edildi. Şüphelinin daha sonra elektrik süpürgesinin kablosuyla Şengül Kaya'yı nefessiz bırakacak kadar boğmaya devam ettiği belirtildi.

Olay, 23 Haziran'da Ümraniye'de meydana geldi. 155'i arayan Gürsel Kaya (61), "Eşimi boğdum, nefes almıyor" diyerek ihbarda bulundu. Olay yerine giden Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Şengül Kaya'nın (58) evde hareketsiz bir şekilde yerde yattığını gördü. Şengül Kaya sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Şengül Kaya'nın olay sırasında kalbinin durduğu fakat yapılan müdahaleyle birlikte hayata döndürüldüğü öğrenildi. Şengül Kaya, yoğun bakımda hayatını kaybetti. Şüpheli Gürsel Kaya'nın emniyetteki ifadesinde, "Ben şu an emekliyim ancak ek iş olarak geceleri bekçilik yapmaktayım. Şengül Kaya benim 40 senelik resmi nikahlı eşim olur. Müşterek 3 çocuğumuz vardır. Olay günü sabah 07.00'de işten gelerek istirahate ayrıldım" dediği öğrenildi.

SÜPÜRGE KABLOSUYLA BOĞDU

İDDİANAME HAZIRLANDI

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPSİ İSTENDİ

İddianamede Gürsel Kaya'nın "Eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılması istendi. Hazırlanan iddianame, Anadolu Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Tutuklu şüpheli önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.

Demirören Haber Ajansı / Güncel