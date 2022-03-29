Kabadüz Halk Kütüphanesinin açılışı gerçekleştirildi

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Ordu'nun Kabadüz ilçesinde Kütüphane Haftası etkinlikleri kapsamında halk kütüphanesinin açılışı yapıldı.

Vali Tuncay Sonel, Kabadüz Belediyesi hizmet binası içinde yer alan İlçe Halk Kütüphanesinin açılış programında, okullardaki kütüphanelerin zenginleştirildiğini, il genelinde kütüphanelerdeki kitap sayısının arttırıldığını söyledi.

Hedeflerinin Ordu'nun nüfusu kadar her bir vatandaşa bir kitap olmak üzere 760 bin 872 kitabın kütüphanelere kazandırmak olduğunu vurgulayan Sonel, "Her hemşehrimize bir kitap düşecek. Bunu da inşallah kısa sürede gerçekleştiriyoruz. Ordu'muzun il içinde ve dışında çok ciddi değerleri var. Valiliğimizle Büyükşehir Belediyemizle devletimizin bütün kurumlarıyla Ordu'muzun değerleriyle bunun üstesinden geliriz." dedi.

Kütüphanenin açılmasında emeği geçenlere teşekkür eden Vali Sonel, öğrencilere kitap okumaları tavsiyesinde bulundu.

Sonel, "Kitap en iyi dosttur" ifadesini kullanarak, "Çocuklarımıza, gençlerimize, yöre insanımıza bol bol kitap okumalarını tavsiye ediyorum. Kitap okuduğunuz zaman ayrı bir dünyaya gidiyorsun, kitap okuduğunuz zaman güçlü oluyorsun. Çocuklarımız, gençlerimiz, öğrencilerimiz okuduğu zaman girdikleri sınavlarda soruları daha kolay çözme kabiliyetini kazanıyorlar." diye konuştu.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Uğur Toparlak ise Vali Sonel'in önderliğinde kütüphane alanında çok önemli atılımlar gerçekleştirdiklerini anlattı.

19 kütüphane ile hizmet sunuyorken hiç kütüphanesi olmayan Kabataş, Çatalpınar, Altınordu ve Kabadüz ilçelerini kütüphaneye kavuşturma fırsatı bulduklarını belirten Toparlak, "Altınordu merkezde ise Millet Kıraathanesi olmak üzere çocuk kütüphanesini de hizmete sunarak sayımızı il genelinde 26'ya çıkardık." dedi.

Kabadüz Kaymakamı Yasin Şahin ve Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya'nın da katıldığı programda, kütüphanenin açılış kurdelesi kesildi.

Programda ayrıca Kabadüz İlçe Halk Kütüphanesinden en çok kitap alan öğrenciler altın ve kitapla ödüllendirildi.

Vali Sonel, Kabadüz Kaymakamlığı ile Kabadüz Belediye Başkanlığını da ziyaret etti.