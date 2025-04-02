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Jose Mourinho, maçtan sonra Okan Buruk'un burnunu sıktı! Okan Buruk, müdahalenin ardından yerde kaldı

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Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho, maçtan sonra Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk'un burnunu sıktı. Buruk, bu müdahalenin ardından yerde kaldı.

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final maçında Galatasaray, deplasmanda ezeli rakibi Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı.

MOURİNHO, OKAN BURUK'UN BURNUNU SIKTI

Gerilim hat safhada olduğu karşılaşmanın ardından yaşananlar ise maçın önüne geçti. Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho, maçın ardından Okan Buruk'un burnunu sıktı. Buruk, müdahalenin ardından yerde kaldı.

FUTBOLCULAR ZOR TUTTU

Portekizli teknik adamın kendisine yaptığı hareketten sonra çok sinirlenen Buruk'u, sarı-kırmızılı futbolculardan Mertens ve Frankowski ile teknik heyet zor tuttu.

KIRMIZI KART GÖRDÜ

Öte yandan Mourinho, Buruk'a yaptığı hareketin ardından hakem tarafından kırmızı kart ile cezalandırıldı.

Jose Mourinho, maçtan sonra Okan Buruk'un burnunu sıktı! Okan Buruk, müdahalenin ardından yerde kaldı
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Güncel
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Yorumlar (32)

Haber YorumlarıHakan:

gs bildigimiz gs sinek dokunsa yere atar kendini

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Haber YorumlarıErsin Ekin:

kuduruyor fener hocasıyla topçusuyla top oynamıyorlar gs maç da her dakika üstündü

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Haber YorumlarıSerkan Taşdemir:

haha Galatdarayliyim fakat aybukenin yerine Teşkilat dizisine Okan girsin

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Haber YorumlarıMurat çağ:

Allah affetsin çok güldüm okan'a

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Haber YorumlarıSoykanlar:

Böyle bi olmayan karaktere sahip teknik direktör yontması ülke futbolunu kötüleyincede civcivlerin hoşuna gidiyor. ne güzel ülke vala. bunun gibi boşlar sayesinde biz daha 10 sene avrupada birşey yapamayız.

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Haber Yorumlarısadik-bayezit:

çocuk çocuk hareketler

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Haber YorumlarıBombacı Mülayim:

Kuyruk acısının görsel hali puhaha

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Haber Yorumlarıfetih.1453.istanbul:

burda yabancı bir hocanın bu davranışını. destekleyen lerin. kanında Bir sıkıntı var ayıp be

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Haber YorumlarıFılm Studyosu:

adam ne kadar içerlediyse artık??

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Haber YorumlarıRmc Constructions:

ne zaman kavgasız olaysız bir fener gs maçı izleyeceğiz bilmiyorum bıktım artık bundan sonra böyle maçlara +18 yazında tv de bari çocuklarıma izletmiyeyim bunları kötü örnek oluyorlar

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