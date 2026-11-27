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Japonya Dışişleri Bakanı Motegi Toşimitsu, ülkesinin Gazze Şeridi'nin yeniden inşası ve bölgenin toparlanma sürecine destek vermeye devam edeceğini bildirdi.

Kyodo ajansının haberine göre Motegi, başkent Tokyo'yu ziyaret eden Gazze Barış Kurulu Yüksek Temsilcisi Nikolay Mladenov ve beraberindeki heyetle görüştü.

Görüşmede Mladenov, Gazze barış planının uygulanmasına yönelik çalışmalar hakkında Motegi'ye bilgilendirmede bulundu.

Motegi de ülkesinin, bölgedeki teknokrat yönetimle işbirliği halinde, Gazze Şeridi'nin yeniden inşası ve bölgenin toparlanma sürecine destek vermeyi sürdüreceğini belirtti.

Ulusal basına göre Mladenov ve beraberindeki heyet, Tokyo merkezli Sasakawa Barış Vakfı (SPF) ev sahipliğindeki "Gazze'nin acil yeniden inşası" temalı etkinliğe katıldı.

Trump'ın Gazze Planı

Beyaz Saray, 16 Ocak'ta Gazze'deki geçiş dönemi yönetim yapılarını onayladığını duyurmuştu.

Bu yapılar arasında "Barış Konseyi", "Gazze Yürütme Konseyi", "Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi (Teknokrat Hükümet)" ve "Uluslararası İstikrar Gücü" yer alıyor.

Gazze'ye ilişkin "Barış Konseyi"nin ilk toplantısı, 19 Şubat'ta ABD Başkanı Donald Trump'ın başkanlığında Washington'daki Barış Enstitüsü'nde yapılmıştı.

Bu adım, Trump'ın Gazze'deki savaşı sonlandırmayı amaçlayan 20 maddelik planının ikinci aşaması kapsamında atılmış ve plan, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 17 Kasım 2025 tarihli ve 2803 sayılı kararıyla da desteklenmişti.

Söz konusu plan, İsrail'in Ekim 2023'te ABD'nin desteğiyle başlattığı, 73 binden fazla kişinin ölümüne, 173 binden fazla kişinin yaralanmasına yol açan ve sivil altyapının yüzde 90'ını yıkan yıkıcı saldırıların ardından uygulamaya konulmuştu.

BM, Gazze'nin yeniden imar maliyetini yaklaşık 70 milyar dolar olarak tahmin ediyor.

Kaynak: AA