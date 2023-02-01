Japonya'da Yoğun Kar ve Şiddetli Fırtına Uyarısı Yapıldı

TOKYO, 1 Şubat (Xinhua) -- Japonya Meteoroloji Kurumu (JMA), ülkenin kuzey bölgelerinde Çarşamba akşam saatlerinden Perşembe gününe kadar ciddi düzeyde dengesiz atmosfer koşullarına bağlı olarak son derece güçlü, sert esen rüzgarlar ve kar yağışı beklendiği uyarısında bulundu.

TOKYO, 1 Şubat (Xinhua) -- Japonya Meteoroloji Kurumu (JMA), ülkenin kuzey bölgelerinde Çarşamba akşam saatlerinden Perşembe gününe kadar ciddi düzeyde dengesiz atmosfer koşullarına bağlı olarak son derece güçlü, sert esen rüzgarlar ve kar yağışı beklendiği uyarısında bulundu.

JMA bu sert hava şartlarından en fazla etkilenecek bölgelerin, Japonya'nın kuzeydoğusu ile ülkenin en kuzeyindeki Hokkaido vilayeti olmasını bekliyor.

JMA, Japon Denizi üzerinde gelişmekte olan alçak basınç sisteminin, güçlü rüzgarlara ve kar yağışlarına neden olduğunu ve sistemin hızla gelişeceğini ve alçak basınç sistemiyle karşılaşan ılık ve nemli havanın, aşırı şekilde değişken atmosfer koşullarına yol açacağını belirtti.

Meteoroloji yetkilileri, yoğun kar yağışı, şiddetli rüzgarların yol açtığı tipiler ve kıyı kesimlerinde dev dalgaların görülebileceği bu kötü hava koşullarının, özellikle Japon Denizi kıyılarında ve kuzeydoğudaki Tohoku bölgesi ve Hokkaido'nun bazı kesimlerinde daha yoğun hissedileceğini söyledi.

JMA, kıyı bölgelerinde yükseklikleri 9 metreye kadar çıkan dev dalgaların görüleceği tahmininde de bulundu.

Yetkililer, etkilenen bölgelerdeki insanları, trafiğin aksamasına yol açan donmuş, buzlu yollar ve kar toplanması, görme mesafesini etkileyen tipiler, yıldırım düşmesi ve hortumlar gibi potansiyel hava durumu olaylarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Sürücüleri olası trafik aksamalarına karşı uyaran yetkililer ulusal otoyollar da dahil olmak üzere gereksiz olmadıkça seyahate çıkılmamasını istedi.