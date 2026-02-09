Japon lider Takaiçi, işkolik, siyasette "yalnız kurt" ve evlilikte "görünmez eşiyle" tanınıyor

Japonya'da resmi olmayan sonuçlara göre genel seçimi kazanan Takaiçi Sanae, siyasette "yalnız kurt", iş hayatında işkolik, sanatta davulcu, evlilik hayatında ise "görünmez eşiyle" tanınıyor.

Devlet televizyonu NHK'nin yayımladığı sandık sayım sonuçlarına göre, Takaiçi'nin partisi Liberal Demokratik Parti (LDP) parlamentonun alt kanadı Temsilciler Meclisinde (Şuugiin) 465 sandalyeden 316'sını kazandı. Meclisteki 465 koltuğun 289'u tek koltuklu seçim bölgelerinden, kalanı ise 11 bölgesel seçim blokundan nispi temsil yoluyla belirlendi. Meclise girebilmek için ülke genelinde 1284 aday yarıştı.

Sandalye sayısını 198'den 316'ya yükselten LDP, böylece mecliste sandalyelerin üçte ikisi olan 310 eşiğini geçti ve savaş sonrası ülkede bu başarıyı elde eden ilk parti oldu.

Takaiçi, 2025'te önce LDP içi seçimle parti lideri, ardından meclis içi seçimle ülkenin "ilk kadın başbakanı" olmasının ardından partisinin Temsilciler Meclisinde 4 aydan kısa sürede anayasa değiştirecek çoğunluğa ulaşmasını sağladı.

465 üyeli mecliste 310 sandalyeli üçte iki çoğunluk, yasa tasarılarını yürürlüğe koyma ve anayasa değişikliği yolunu açıyor.

Takaiçi, zafer konuşmasında bu sonucu, LDP'ye "önemli politika değişiklikleri" yetkisi ve savaş sonrası barışçı unsurlar taşıyan anayasayı değiştirme imkanı olarak değerlendirdi.

Nara eyaletinin Yamatokoriyama kentinde Mart 1961'de doğan Takaiçi, babası Toyota grubunda işçi, annesi ise polis memuru olan bir aileden geliyor.

Liderler düzeyli davul gösterisi

İlkokula başlamadan önce "İmparatorluk Eğitim Fermanı"nı ezberlediği kaydedilen Takaiçi, çocukluk döneminde çalışkanlığıyla tanınıyor. Öğrencilik yıllarında bir heavy metal grubunda davul çalan lider, tüplü dalış ve Japon dövüş sanatlarını izlemeyi de seviyor.

Ocak 2026'da memleketi Nara'da ağırladığı Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung, Takaiçi'ye Kore yapımı davul seti hediye etti. İki lider, ziyarette doğaçlama olarak birlikte davul çaldı.

"Hanshin Tigers" beyzbol takımının taraftarı olan ve gençliğinde Kawasaki Z400 motosikleti kullanan Takaiçi'nin favori yemekleri arasında tarako yumurtalı pirinç topu ile patates kroket bulunuyor.

Kız çocuğuna "ebeveyn" tavsiyeleri

Takaiçi, ebeveynlerinin "Ortaokula gitmezsen okul ücretini ödemeyeceğiz", "Yalnız yaşayamazsın" ve "İyi bir adam bulup evlenmeni istiyoruz" uyarılarıyla büyüdü.

Bir dönem yarı zamanlı çalışarak öğrenim ücretini karşıladı ve Kobe Üniversitesi İşletme Fakültesinden 1984'te mezun oldu.

Araştırma fonu arayışı sırasında kaydolduğu Matsuşita Hükümet ve Yönetim Enstitüsünden burslu olarak ABD'de bir kongre üyesinin ofisinde görev aldı.

Enstitüden 1989'da mezun olduktan sonra TV Asahi ve Fuji TV'de çalıştı, Panasonic'in kurucusu Matsuşita Konosuke'den aldığı ilhamla siyasete atılmaya karar verdi.

1993'te bağımsız olarak katıldığı ilk seçimde Temsilciler Meclisine seçilen Takaiçi, daha sonra LDP'ye katıldı.

Eşi "hayat boyu lezzetli yemekler" sözü verdi

Takaiçi, 2004'te eski Temsilciler Meclisi Üyesi Yamamoto Taku ile hayatını birleştirdi.

Yerel basının aktardığına göre Yamamoto, Takaiçi'ye telefon açarak "Eğer ciddi olarak eş arıyorsanız, ben de boşandım, bu yüzden siyasete de atılabilirim." ifadesini kullandı.

Yamamoto, "Aşçılık lisansım olduğu için hayatın boyunca lezzetli yemekler yemeni sağlayacağım." diyerek evlenme teklif etti.

Takaiçi, evlilik sürecine dair demecinde, "sıfır günlük bir ilişkinin" ardından bu teklifi kabul ettiğini belirterek, "Hemen karar verdim ve bir hafta sonra arayıp evet dedim." şeklinde konuştu.

Siyasetin ayırdığı evlilik

İkilinin siyasi görüşlerindeki ayrılık, LDP'nin 2012'deki liderlik seçiminde Takaiçi'nin eski Başbakan Abe Şinzo'yu, Yamamoto'nun ise eski Başbakan İşiba Şigeru'yu desteklemesiyle zirveye çıktı.

Takaiçi, 2017'de boşandığı Yamamoto ile 2021'de yeniden hayatlarını birleştirdi.

Yamamoto, eşinin "ilk kadın başbakan" seçilmesi sonrası gazetecilere konuşmasında, eşinin "Başbakanlık" görevi dolayısıyla "görünmez koca" rolünü üsteleneceğini bildirdi.

Eşini görevi süresince geri planda destekleyeceğini belirterek, "Batı'nın aksine burada eşlerin ilgi odağı olmaması daha iyidir." diyen Yamamoto, eşinin "herkesten çok çalışan kişi" olduğunu söyledi.

Örneği Avrupa'dan "demir leydi"

Takaiçi, Avrupa'da "demir leydi" olarak bilinen 1979-1990 dönemindeki İngiltere Başbakanı Margaret Thatcher ile Panasonic kurucusu Matsuşita Konosuke'yi kendisine örnek alıyor.

Meclise ilk seçildiği 1993'te "Thatcher'ın anılarının tüm ciltlerini okuduğunu" belirten Takaiçi, halen o kitapların ara sayfalarını incelediğini de ifade ediyor.

Takaiçi, Ekim 2025'te LDP iç seçimlerini kazanması sonrası konuşmasında, Thatcher'ın görev döneminde sıklıkla giymeyi tercih ettiği mavi takım elbise giydi.

Bir konuşmasında art arda 5 kez "Çalışacağım" diyen Takaiçi'in söylemi Japonya'da yılın en iyi sloganı seçildi. LDP'de "yalnız kurt" ve siyasette "arkadaş edinmekten çok inançlarını savunmaya odaklı" biri olarak tanınan liderin, siyasilerin popüler gece toplantılarından uzak durduğu kaydediliyor.

Yeni nesil medyada açık sözlülüğü ve etkileyici hitabıyla dikkati çeken Takaiçi, Twitter'da 2,7 milyon, YouTube'da 870 bin ve Instagram'da 1,2 milyon takipçiye sahip. Partisi LDP içinde de "en popüler milletvekilleri" arasında gösteriliyor.

Memleketi Nara'da geyiklerin parklarda serbestçe dolaştığı bölgede gündeme gelen Takaiçi, yabancı turistlerin hayvanlara zarar verdiğini söylemesiyle de tartışmalara konu oldu.

30 yılı aşkın sürede 11 kez meclis

Takaiçi, ilk Abe Şinzo kabinesinde Okinawa ve Kuzey Topraklarından Sorumlu Devlet Bakanlığı ile Bilim ve Teknoloji Bakanlığı görevlerini üstlendi. 2014-2017 ve 2019-2020'de İçişleri ve İletişim Bakanlığı yapan Takaiçi, iki dönem LDP Politika Araştırma Konseyi Başkanlığı görevini yürüttü.

Kişida Fumio kabinesinde Ekonomik Güvenlik Bakanı olarak görev alan Takaiçi, 30 yılı aşkın siyasi kariyerinde 11 kez meclise girdi.

Memleketi Nara eyaleti, 2012-2020'de ülkenin en uzun süreli başbakanı olan Abe Şinzo'nun Temmuz 2022'de LDP'nin Nara'daki açık hava etkinliğinde uğradığı suikastla da gündeme geldi.

Çevresinde Abe'nin adamları

Japonya'da, Abe sonrası göreve gelen Suga Yoşihide, Kişida Fumio ve İşiba Şigeru'nun ardından mecliste 4. Başbakan seçilen Takaiçi, girdiği ilk sandık sınavında başarılı oldu.

"Ülkenin en uzun dönem başbakanı" unvanlı Abe'nin çırağı olarak bilinen Takaiçi, Abe kabinelerinde görev alan İmai Takaya'yı danışmanları arasına aldı. Ayrıca, "Serbest ve Açık Hint-Pasifik" vizyonunun mimarı kabul edilen Abe'nin yakın çalışma arkadaşı İçikawa Keniçi'yi Ulusal Güvenlik Sekreteri olarak atadı.

Seçilmesinin ardından yaptığı ilk meclis konuşmasında Takaiçi, Abe'nin ünlü "Japonya'nın diplomasisini dünya sahnesinde yeniden canlandıracağız" sözünü alıntılayarak dikkati çekti.

"Tartışmalı" Yasukuni Tapınağı

Başkentteki Yasukuni Tapınağı, İkinci Dünya Savaşı geçmişi ve Japonya'nın "geçmiş militarizminin sembolü" olması nedeniyle Çin ve Güney Kore tarafından eleştiriliyor. Başbakan düzeyinde tapınağa en son 2013'te Abe Şinzo gitti.

Daha önce başbakan seçilmesi halinde tapınağı ziyaret etme niyetini açıklayan Takaiçi, savaş suçlularının "idam edildiği için taziyeyi hak ettiklerini" savunuyor.

Ulusal savunma politikalarını destekleyen ve "şahin görüşleriyle" tanınan liderin olası ziyaretinin, komşu ülkelerden sert tepki görmesi bekleniyor.