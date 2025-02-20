Japon İş İnsanları Nevşehir Belediyesini Ziyaret Etti

Japonya'da turizm ve ticaret alanında faaliyet gösteren iş insanlarından oluşan heyet, Nevşehir Belediyesini ziyaret etti.

Nevşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Japonya'nın Okinawa Adası Ticaret ve Sanayi Odası yönetim kurulu üyeleri ile iş insanlarından oluşan 35 kişilik heyet, ekonomi araştırma turları kapsamında kente geldi.

Belediye Başkanı Rasim Arı ile bir araya gelen konuk heyete, Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü yetkililerince bilgilendirme sunumu yapıldı.

Görüşmede, Kapadokya'ya gelen Japon turist sayının artırılmasına yönelik değerlendirmeler yapıldı.

Başkan Arı, ziyaretin, Türkiye ve Japonya arasındaki dostluk ilişkileri, işbirliği ve tanıtım faaliyetlerini geliştirmeye yönelik iyi bir adım olduğu belirtti.

Heyet üyeleri ve Arı, ziyaretin anısına fotoğraf çektirdi.