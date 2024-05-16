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James Webb Uzay Teleskobu, Erken Evrende Kara Delik Birleşmesini Ortaya Çıkardı

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ABD Uzay ve Havacılık Ajansı'nın (NASA) James Webb Uzay Teleskobu, erken evren dönemine ait iki büyük kara deliğin birleştiğini ortaya çıkardı. Teleskobun bulguları, bilinen en eski iki büyük kara deliğin birleşmesine ait olduğunu gösteriyor.

NEW ABD Uzay ve Havacılık Ajansı'nın (NASA) James Webb Uzay Teleskobu, erken evren dönemine ait iki büyük kara deliğin birleştiğini ortaya çıkardı.

ABD ve Avrupa ortak yapımı olan teleskobun, bilinen en eski iki büyük karadeliğin birleşmesine ait bulgulara ulaştığı belirtildi.

Biri Güneş'ten 50 milyon kat daha büyük, diğerinin de ona yakın büyüklükte olduğu saptanan iki kara deliğin, "Büyük Patlama"dan 740 milyon yıl sonra birleştiğinin tespit edildiği bilgisi paylaşıldı.

Cambridge Üniversitesi'nden bilim insanı Hannah Ubler, buluşla ilgili yayımlanan makalede, "Devasa kara delikler galaksilerin evrimini en başından beri şekillendiriyor." ifadesine yer verdi.

Bilim adamları tarafından yapılan açıklamada, bunun şimdiye kadar bilinen en eski tarihli kara delik birleşmesi olduğu kaydedildi.

James Webb Uzay Teleskobu yeni keşfi, gökbilimcilerin süper kütleli kara deliklerin nasıl bu kadar büyüdüğüyle ilgili sorusunun da cevabı olabileceği belirtildi.

NASA'nın Hubble Uzay Teleskobunun yerine geçmesi için 2021'de fırlatılan Webb, uzaydaki en büyük gözlemevi olarak Dünya'dan 1,6 milyon kilometre uzaklıkta evrenle ilgili bilinmeyenleri araştırmaya devam ediyor.

Kaynak: AA / Güncel

James Webb Evren NASA Uzay Teknoloji Güncel Haberler

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