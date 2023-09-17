James Webb Uzay Teleskobu, Bebek Yıldızın Ayrıntılarını Ortaya Çıkardı

Yaklaşık iki yıl önce fırlatılan James Webb Uzay Teleskobu, gönderdiği son fotoğrafıyla bebek yıldızın oluşumunun ayrıntılarını ortaya koydu. Fotoğraf, protostarın çevresindeki bulutsu yapıdan malzeme topladığını ve gaz jeti çıkardığını gösteriyor.

Yaklaşık iki yıl önce fırlatılan ve uzay boşluğundan yüzlerce önemli görüntü yakalayan James Webb Uzay Teleskobu, gönderdiği son fotoğrafıyla göz kamaştırdı. NASA tarafından paylaşılan görsel, oluşumunun ilk aşamalarındaki bir bebek yıldızın ayrıntılarını ortaya çıkardı.

James Webb'den gelen görüntü protostar oluşumunu gösteriyor

James Webb Uzay Teleskobu, Herbig-Haro 211 (HH 211) olarak bilinen bir bebek yıldızı (protostar) yakaladı. Fotoğraf, çevresindeki bulutsu yapıdan malzeme toplayan ve aynı zamanda gaz jeti çıkaran yıldızı gözler önüne serdi.

Webb'in NIRCam kamerası kullanılarak gözlemlenen yeni görüntü, bebek yıldızın oluşumunun şimdiye kadarki en yüksek çözünürlüklü halini ortaya koyuyor. 4,6 milyar yaşındaki Güneş'e kıyasla, henüz 10 bin yaşında ve bu yüzden protostar olarak anılıyor.

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NASA'nın açıklamasına göre Herbig-Haro 211, Güneş'in kütlesinin yalnızca yüzde 8'ine sahip. Henüz erken aşamalarında olduğu için ise etrafına gaz jeti yayıyor. Jetler çevresindeki gaz ve tozla çarpıştıkça, fotoğraftaki kavisli yapılar (veya yay şokları) oluşuyor.

HH 211 fotoğrafı, genç yıldızların yıldız rüzgarları ve gaz jetlerinin etkisiyle nasıl oluştuklarını gözler önüne serdi. Bu oluşum sırasında ortaya çıkan görüntü ise sosyal medyada büyük yankı uyandırmayı başarmış durumda.

Öte yandan James Webb, geçtiğimiz günlerde Dünya dışında yaşam olabileceğine dair ufak bir ipucu yakaladı. 120 ışık yılı uzaklıkta bir gezegenin atmosferini incelerken bir molekül gözlemledi. Bu molekülün fitoplanktonlar tarafından üretildiği bildirildi.

Peki siz James Webb protostar görüntüsü hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyoruz.