İzmit'teki oto servisinde çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilendi

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde oto servisinde çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilendi.

Sanayi Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'ndeki oto servisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çalışanlar, yangını söndüremeyince 112 Acil Sağlık Merkezinden yardım istedi. Bunun üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında 4 kişi dumandan etkilendi.

Bu kişilerden 2'si sağlık personelince Kocaeli Devlet ile Kocaeli Şehir hastanelerine kaldırıldı, diğer 2'si de ambulansta tedavi edildi.