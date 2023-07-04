İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Kahramanmaraş'taki Çadırkenti Ziyaret Etti

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Kahramanmaraş'ın 12 Şubat ilçesinde kurulan çadırkenti ziyaret etti.

Başkan Hürriyet ve İzmit Belediyesi ekipleri, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından afetzedelere destek çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Başkan Hürriyet, sık sık bölgeye giderek hem depremzede vatandaşlarla görüşüyor hem de İzmit Belediyesi tarafından bölgede yürütülen çalışmaları yerinde inceliyor. Hürriyet, son olarak Kahramanmaraş'ta kurdukları çadırkenti ziyaret etti.

Ziyaretinin ardından Hürriyet, Twitter hesabı üzerinden şu paylaşımı yaptı:

"İzmit Belediyesi ailesi olarak Başkan Yardımcılarımız ve müdürlerimizle birlikte bu sabah Kahramanmaraş 12 Şubat ilçesi İzmit Belediyesi Çadır Kenti'ndeyiz. Buradaki depremzede vatandaşlarımızı ziyaret ederek, daha iyi koşullarda yaşayabilmeleri için taleplerini dinliyoruz, daha fazla ne yapabilirizi buradaki vatandaşlarımızla değerlendiriyoruz."