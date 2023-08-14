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İzmir Körfezi'nde 3.7 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

Güncel Haberler

EGE Denizi İzmir Körfezi'nde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, İzmir'in Foça ilçesi başta olmak üzere diğer ilçelerde hafif şekilde hissedildi.

EGE Denizi İzmir Körfezi'nde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi verilerine göre; saat 08.05'te merkez üssü Ege Denizi İzmir Körfezi olan 3.7 büyüklüğünde deprem kaydedildi. 10.2 kilometre derinlikte gerçekleşen deprem, İzmir'in Foça ilçesi başta olmak üzere diğer ilçelerde de hafif şekilde hissedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Ege Denizi Deprem İzmir Güncel Haberler

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