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İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde orman yangını çıktı

AA - Meriç Ürer - Güncel
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İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde orman yangını çıktı

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde çıkan orman yangını kısmen kontrol altına alındı.

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde çıkan orman yangını kısmen kontrol altına alındı.

Ovacık Mahallesi sınırlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye 2 helikopter, 2 uçak, 10 arazöz ve 2 dozer ile çok sayıda personel sevk edildi.

Sarp bir arazide etkili olan yangın, havadan müdahaleyle kısmen kontrol altına alındı.

Ekiplerin çalışması sürüyor.

AA / Meriç Ürer - Güncel

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