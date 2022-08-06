İzmir haberi: İzmir'de 5 yıl önce 12 bin hektar ormanın yandığı alan yeşillendi

İZMİR'in Menderes ilçesindeki 5 yıl önce çıkan 12 bin hektar ormanın yandığı alan, geçen zaman içinde yeniden ağaçlandırıldı. Bölgedeki değişim dronla havadan görüntülendi.

Menderes ilçesine bağlı kırsal Deliömer Mahallesi yakınlarında 1 Temmuz 2017'de orman yangını çıktı. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin karadan ve havadan müdahalesiyle yangın, 2 günde söndürüldü. İzmir'in en büyük yangınlarından olan yangında 12 bin hektar orman kül oldu. Yangından arda kalan kara tablo ise o dönem dronla havadan çekilen görüntülere yansıdı. Ormanın zümrüt yeşilinin yerini alan simsiyah görüntü yürek burktu.

Vatandaşları da uyaran Derince, "Biz orman teşkilatı olarak dünyanın en iyilerindeniz. Hatta 'en iyisiyiz' diyebiliriz. Ağaçlandırmada da çok başarılıyız. Ama gerçek başarı, yangınların çıkmaması. Bunun için vatandaşlarımız çok duyarlı olmalı. Özellikle yaz sezonunda bağ, bahçe temizliklerini ateşle yapmasınlar. Pikniklerini, piknik için ayrılan alanlarda yapsınlar. Yol kenarından geçerken izmaritlerini ormana atmasınlar, Yangının görünce hemen ihbar etsinler" ifadelerini kullandı.