İzmir'deki cinsel saldırı sanığına ilk duruşmada tahliye (2)- Yeniden

İZMİR'in Konak ilçesinde N.D.'ye (23) cinsel saldırıda bulunduğu suçlamasıyla 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan Soner A. (42) ilk duruşmada tahliye edildi. Soner A., duruşmadaki ifadesinde, "Yolda yürüdüğüm sırada N.D. ile bir an göz göze geldik. Alkolün tesiriyle yanlış anlamış olabilirim. Kendisiyle konuşmak için koluna dokunmak istedim. N.D. ani biçimde dönünce elim bel hizasına denk geldi" dedi.

Olay, 15 Mart'ta, Alsancak Mahallesi Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde meydana geldi. N.D., annesiyle telefonda görüştüğü sırada yanına gelen Soner A., iddiaya göre, iyice yaklaşıp taciz etmeye çalıştı. Bunun üzerine N.D. daha kalabalık olan bir noktaya geçti. Peşinden giden Soner A., elini N.D.'nin pantolonunun içine sokarak cinsel saldırıda bulundu. N.D. bağırıp çevredekilerden yardım istedikten sonra, polisi arayıp durumu bildirdi. Olay, çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı. Bölgeye gelen polis ekipleri, Soner A.'yı gözaltına aldı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Soner A. tutuklandı. Soruşturma sonrası Soner A. hakkında 'Sarkıntılık düzeyinde cinsel saldırı' suçundan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Söz alan sanık avukatı ise müvekkili Soner A.'nın tahliyesini talep etti. Tarafların dinlenmesinin ardından hakim ara kararını açıkladı. Sanığın tahliyesine hükmeden hakim, yeni görüntüler istenmesine ve bu görüntülerin bilirkişi tarafından incelenmesine karar verip duruşmayı erteledi.