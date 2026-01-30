İzmir'i sağanak vurdu; 320 konut, 78 iş yeri ve 5 kamu binasını su bastı

'İLK SAATTEN İTİBAREN YAKIN BİR TAKİP GERÇEKLEŞTİRİLDİ'

İzmir'de dün akşam çeşitli ilçelerde sağanak yağış ve fırtına il genelinde zarara yol açtı. Afet ve Acil Durum Yönetimi ( Afad ) Başkanı Ali Hamza Pehlivan, afet sonrası kente gelerek incelemelerde bulundu. Pehlivan, daha sonra Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Çeşitli iller için Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sarı uyarı yaptığını hatırlatan Pehlivan, "Biz de AFAD Başkanlığı olarak bu uyarıları vatandaşlarımızla paylaşıyoruz. Bu bağlamda dün itibariyle gene sarı uyarı kapsamında olan İzmir'de saat 20.00 sıralarında yoğun yağmur yağışı meydana geldi. Yer yer 80 ila 100 kilogram civarında metrekareye yağmur düştü. Özellikle de Buca, Gaziemir, Kemalpaşa ve Bornova ilçelerimizde yoğun yağışlar hissedildi. Kemalpaşa ilçemizde ayrıca 80 kilometre/saat hızında rüzgar ve bu rüzgara bağlı olarak oluşan hortum ve yıldırım olayları da yaşandı. Öncesinde yapılan uyarılar çerçevesinde muhtelif tedbirler alınmıştı. Başta AFAD ekiplerimiz olmak üzere ilgili kamu kurum kuruluşlarıyla Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında gerekli koordinasyon sağlandı. Afet Acil Durum Yönetim Merkezimiz bu tür durumlarda zaten faaliyette. İlçede kaymakamlarımızla, ilde valimizin koordinatörlüğünde ilk saatten itibaren yakın bir takip gerçekleştirildi. ve özellikle de yağmurun yoğun yaşandığı ilçelerimizde AFAD ekiplerimizle birlikte sağlık ekipleri, 112 ekipleri, emniyet ekipleri, belediye ekipleri, DSİ ve Karayolları ekipleri koordineli bir şekilde çalışmalar yaptı ve özellikle trafikte mahsur kalan vatandaşlarımızın imdadına yetişip, onlara gerekli destekler sağladı" dedi.

1354 personel, 363 araç ve 200 de dalgıç pompa, motopompla yağmurun yoğun bir şekilde yaşandığı alanlarda bu vazifeleri yerine getirildiklerini belirten AFAD Başkanı Pehlivan, "Kemalpaşa ilçesinde, bir organize sanayi bölgesi var. Hortum olayı ağırlıklı olarak burada meydana geldi. 11 fabrika, bu OSB'mizde özellikle çatı uçması ve benzeri zararlar oldu. Tabii oralara da anında hem şirket, fabrika yetkilileri hem de bizim kamu da sorumlu bu konuda koordinasyon içerisinde olan birimlerimizin ekipleri AFAD'ın koordinasyonunda buralara da gerekli müdahaleleri yaptı. 112 Acil Çağrı Merkezimize dün yağmurun yoğunlaştığı saatlerden itibaren toplam 577 ihbar geldi. Bunların 344'ü ev ve işyeri su baskını şeklindeydi. Bahsetmiş olduğumuz personelimiz ve ekipmanlarıyla birlikte bu ihbarların tamamına müdahale etti. Tamamına bu saat itibariyle ulaşılmış durumda. Özellikle su baskını yaşayan hanelerde, dükkanlarla, motopomplarla sular çekildi. Sokaklar temizlendi. Tabii ağaç devrilmesi olayları meydana gelmişti. Birtakım istinat duvarlarıyla ilgili de sıkıntılar vardı, onlarla ilgili de gerekli müdahaleler yapıldı" diye konuştu.

Pehlivan, şöyle devam etti:

"Bir yandan yerelde, yerinde Valimizin koordinasyonunda bu iş ve işlemlerle müdahaleler devam ederken, biz de başkanlık olarak zaten ülkemiz genelindeki bütün illerimizi takip ediyoruz. İzmir'i de takip ediyorduk. Bakanımızın talimatlarıyla biz de buraya intikal ettik ve yakından gerekli koordinasyonuna desteğini sağladık. Şunu memnuniyetle ifade ediyorum ki çok şükür can kaybımız ve yaralımız yok."

Hasar ve zarar tespit çalışmaları yapıldığını belirten Pehlivan, "Sabahın erken saatlerinden itibaren hem Çevre Şehircilik İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı ekiplerimiz ki her il bir ilçede yeterli sayıda ekibimiz çalıştı; hasar tespit çalışmaları yaptılar. Defterdarlık ekiplerimiz de toplam 20 ekiple zarar tespit çalışmalarını başlattı. Gelen ihbarların her biriyle, özellikle de sel su baskını yaşanan ev ve iş yerleriyle ilgili tespitlerini yaptılar. Bu çalışmaları da bugün yüzde 50-60 nispetinde tamamladılar. Yarın itibariyle tamamı da tekamül ettirilmiş olacak. İzmir'e, özellikle bu yoğun yağıştan etkilenen ilçelerimizdeki vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Süreç başından itibaren yakın bir şekilde takip edilmiştir. Edilmeye de devam etmektedir. Zararlar önceki afetlerde olduğu gibi bir şekilde hem akut dönemindeki müdahaleler ve devamında da iyileştirme çalışmalarıyla zaten gerçekleştiriliyor" dedi.

