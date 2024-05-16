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İzmir'de uyuşturucu operasyonunda 6 kişi tutuklandı

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İzmir'in Seferihisar ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 kişiden 6'sı tutuklandı. Operasyonda 41 uyuşturucu hap ve kuru sıkı tabanca ele geçirildi.

İzmir'in Seferihisar ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 kişiden 6'sı tutuklandı.

Seferihisar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 12 Mayıs'ta uyuşturucu kullanan bir şüpheli üzerinden yürüttüğü soruşturma kapsamında 5 adrese baskın düzenledi.

Aramalarda 41 uyuşturucu hap ve kuru sıkı tabanca ele geçirildi, 7 kişi gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.Ş, D.Ş, Ö.K, U.E, Ö.Ş. ve Ş.Ş. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Seferihisar İzmir Güvenlik Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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